İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 4 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Urla İlçesi

Kesinti ID: 3522045

Saat: 10.00 - 11.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Bölgeler:

Zeytineli Mahallesi (Sahil, Kabasakal, Yukarı Mahalle, Şahin Bayhan, Cumhuriyet, Narlıkuyu),

Uzunkuyu Mahallesi (7501 Sokak),

Zeytinler Mahallesi.

Kesinti ID: 3522048

Saat: 15.00 - 16.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Bölgeler:

Uzunkuyu Mahallesi (7652, Kızılçam, 7502, 7501, İzmir Çeşme Yolu, İnönü Caddesi, Kuşalan, İstiklal, Ardıç, 7521, Bağlar Sokak, Atatürk, 7520, 7650, Yayla Evleri),

Zeytinler Mahallesi (7604, Şehit Mehmet Caner, 7600, 7601, Ali Caner Sokak, Gazi Mustafa Kemal, Kenan Erdinç, Mustafa Ercan, Kurtuluş, Öztürk, Şehit Özkan Elçi, 7615, 7605, 7602),

Birgi Mahallesi (Köyiçi Mevkii, 7500, Doktorlar Sitesi, 7507, 7506, Savran Kule, Çetin Sitesi, 7516, 7505, 7504, Petunya, 7519, 7511, 7508, 7510, 7513, Çimen Sokak),

Zeytineli Mahallesi (Sahil, Narlıkuyu, Kabasakal, Yukarı Mahalle, Şahin Bayhan, Cumhuriyet).

Kesinti ID: 3522053

Saat: 09.00 - 12.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Bölgeler:

Uzunkuyu, Zeytinler, Zeytineli ve Birgi mahallelerinin çeşitli sokaklarında (İzmir Çeşme Yolu, İnönü Caddesi, Ardıç, Yayla Evleri, Gazi Mustafa Kemal, Şehit Özkan Elçi, Doktorlar Sitesi, Savran Kule, Çetin Sitesi ve çevresi).

Bornova İlçesi

Kesinti ID: 3522644

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Bölge:

Egemenlik Mahallesi (6106/15, 6106/14, 6106/26, 6106/25, 6106/21, 6106/20, 6106/19, 6106/18, 6106/16, 6106/17 Sokakları).

Foça İlçesi

Kesinti ID: 3522747

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Bölge:

Atatürk Mahallesi (121, 109, 111, 113, 115, 117, 127, 129, 176, 178, 182, 184, 186, 188, 192 Sokaklar, Avni Arbaş Sokak, Aşıklar Caddesi, Reha Midilli Caddesi).

Kesinti ID: 3522749

Saat: 09.00 - 12.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Bölge:

Fevzipaşa Mahallesi (222, 180, 189, 193, 199, 203, 205, 207, 211, 213, 216, 228 Sokaklar, Barış Caddesi, Şehit Ali Yarba Sokak, Mersanaki Caddesi).

Buca İlçesi

Kesinti ID: 3522803

Saat: 14.00 - 17.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Bölgeler:

İnönü Mahallesi (682/4, 682/5, 682/7, 676/2, 676/7, 669/3, 682, 682/13, 682/14, 682/3, 670/1, 669, 669/1 Sokaklar),

Göksu Mahallesi (682/1, 668 Sokak).

Kesinti ID: 3522811

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Bölge:

Efeler Mahallesi (306, 309, 306/6, 306/5, 306/2 Sokakları).

Kesinti ID: 3527352

Saat: Belirtilmedi

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Bölgeler:

29 Ekim Mahallesi (çok sayıda sokak ve cadde),

Kaynaklar Merkez Mahallesi (2103 Sokak ve çevresi).

Kemalpaşa İlçesi

Kesinti ID: 3526147

Saat: 14.00 - 18.30

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Bölgeler:

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi (Hayvankıran, Küme Evler, İzmir Ankara Caddesi, Kavaklık ve çevresi),

Çambel Mahallesi (Ambarkavak),

Aşağıkızılca,

Akalan Mahallesi (1552, 1554, Ankara, 1500 Sokakları),

Yukarıkızılca Merkez,

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi.

Kesinti ID: 3526149

Saat: 14.00 - 17.30

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Bölgeler:

Akalan Mahallesi (1519, 1526, 1535, 1500 Sokakları, Atatürk ve Cumhuriyet Mahalle Yolları, Akalan Köyü İçi Yolu),

Çambel Mahallesi (Ankara Caddesi),

Sütçüler Mahallesi.

Kesinti ID: 3526155

Saat: 09.00 - 16.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Bölge:

Çambel Mahallesi (Mahalle yolu, Köy içi yolu ve çevresi).

Karabağlar İlçesi

Kesinti ID: 3527262

Saat: 09.00 - 17.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Bölge:

Esentepe Mahallesi (46, 46/24, 46/25, 52/45, 14 Sokakları).

Güzelbahçe İlçesi

Kesinti ID: 3527265

Saat: 09.00 - 15.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Bölgeler:

Çamlı Mahallesi (Güzel, Sağlık, Mustafa Kemal, Atatürk, Kaptan, Şahin, Karakaya, Çiçek, Çamlıca Caddesi ve çevresi),

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi (çok sayıda sokak, 2730, 2349, 2206, 2170, 2168, 2162, 2160, 2158, 2156, 2145, 2137, 2133, 2131, 2129/1, 2128, 2124, 2122, 2121, 2117, 2115, 2107, 2106, 2103, 2101, 2436, 2131/1 Sokakları),

Kahramandere Mahallesi (İzmir-Seferihisar Yolu, Mithat Ünal Caddesi, 808, 804, 802, 800 Sokakları),

Küçükkaya Mahallesi (Damlaca, Umut, Sevgi, Mersinli, Eski Küçükkaya ve çevresi),

Bademler,

Yelki Mahallesi (Adnan Menderes Caddesi, Namık Elal Caddesi ve çok sayıda sokak),

Payamlı Mahallesi.