İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15-16 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 15 Kasım günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 15 Kasım günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Çiğli / İzmir
Kapsam: Köyiçi Mahallesi (8085. Sokak, 8085/1. Sokak, Köyiçi Caddesi, Dere 8055/1. Sokak, 8085/2. Sokak, 8084. Sokak), Şirintepe Mahallesi (8154. Sokak, 8142. Sokak, 8143. Sokak, 8143/1. Sokak, 8128. Sokak, 8128/1. Sokak, 8169/1. Sokak, 8161. Sokak, 8160. Sokak, 8145. Sokak, 8144. Sokak), Güzeltepe Mahallesi (8133. Sokak, 8154/1. Sokak, 8164. Sokak, 8164/1. Sokak, 8166. Sokak, 8167. Sokak, 8168. Sokak, 8169. Sokak, 8173. Sokak) ve Yakakent.
Durum: Planlı çalışma
Tarih: 15 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 16.00
Bayındır / İzmir
Kapsam: Yakacık, Alankıyı, Alanköy, Buruncuk, Çenikler, Dereköy, Ergenli, Gaziler, Hisarlık, Kabaağaç, Karahayıt, Karapınar, Kızılkeçili, Kızıloba, Lütuflar, Demircilik (Kabakçı Bahçe), Fatih, Sarıyurt, Turan, Yusuflu, Zeytinova.
Durum: Planlı çalışma
Tarih: 15 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 16.00
Bayındır / İzmir
Kapsam: Demircilik
Durum: Planlı çalışma
Tarih: 15 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 10.00 – 16.00
Urla / İzmir
Kapsam: Yelaltı, Kalabak, Yenice.
Durum: Planlı çalışma
Tarih: 15 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 15.00
Menemen / İzmir
Kapsam: Buruncuk Mahallesi (Çanakkale Asfaltı, Türkelli Caddesi ve ilgili sokaklar), Yıldırım Mahallesi.
Durum: Planlı çalışma
Tarih: 15 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 10.00 – 16.00
Urla / İzmir
Kapsam: Yaka, Sıra, Altıntaş, Yeni.
Durum: Planlı çalışma
Tarih: 15 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 13.00
Bergama / İzmir
Kapsam: Turabey Mahallesi.
Durum: Planlı çalışma
Tarih: 15 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 12.00 – 13.00
Bornova / İzmir
Kapsam: Ümit, Kemalpaşa Caddesi çevresi, Yunus Emre.
Durum: Planlı çalışma
Tarih: 15 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 16.00 – 17.00
Bornova / İzmir
Kapsam: Kemalpaşa, Yunus Emre.
Durum: Planlı çalışma
Tarih: 15 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 10.00 – 16.00
Çiğli / İzmir
Kapsam: Sasallı Merkez
Durum: Planlı çalışma
Tarih: 15 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 17.00
Buca / İzmir
Kapsam: Kırklar ve Doğancılar mahalleleri.
Durum: Planlı çalışma
Tarih: 15 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 15.00
Foça / İzmir
Kapsam: Yenibağarası bölgesi ve ilgili sokaklar.
Durum: Planlı çalışma
Tarih: 15 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saatler: 09.00 – 15.00 ve 10.00 – 16.00
Karabağlar / İzmir
Kapsam: Refet Bele, Kazım Karabekir, Tahsin Yazıcı.
Durum: Planlı çalışma
Tarih: 15 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 16.00 aralığında farklı zaman dilimlerinde
Konak / İzmir
Kapsam: Altıntaş ve Atilla mahalleleri.
Durum: Planlı çalışma
Tarih: 15 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saatler: 09.00 – 13.00 ve 13.00 – 18.00
Konak / İzmir
Kapsam: Tuzcu, Güzelyurt, Güneş.
Durum: Planlı çalışma
Tarih: 15 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 20.00 – 04.00 ve bazı bölgelerde 09.00 – 17.00
Tire / İzmir
Kapsam: İbni Melek, Çayırlı, Çukurköy, Hisarlık, Karateke.
Durum: Planlı çalışma
Tarih: 15 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 11.00 – 13.00
Menderes / İzmir
Kapsam: Ataköy, Değirmendere, Çamönü, Çakaltepe.
Durum: Planlı çalışma
Tarih: 15 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 10.00 – 16.00
Ödemiş / İzmir
Kapsam: Tekke Mahallesi
Durum: Planlı çalışma
Tarih: 15 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 17.00
Ödemiş / İzmir
Kapsam: İnönü, Günlüce, Kuvvetli.
Durum: Planlı çalışma
Tarih: 15 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 17.00
Ödemiş / İzmir
Kapsam: Artıcak, Çobanlar, Gölcük bölgesi.
Durum: Planlı çalışma
Tarih: 15 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları