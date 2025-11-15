Haberler

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15-16 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15-16 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 15 Kasım günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 15 Kasım günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Çiğli / İzmir

Kapsam: Köyiçi Mahallesi (8085. Sokak, 8085/1. Sokak, Köyiçi Caddesi, Dere 8055/1. Sokak, 8085/2. Sokak, 8084. Sokak), Şirintepe Mahallesi (8154. Sokak, 8142. Sokak, 8143. Sokak, 8143/1. Sokak, 8128. Sokak, 8128/1. Sokak, 8169/1. Sokak, 8161. Sokak, 8160. Sokak, 8145. Sokak, 8144. Sokak), Güzeltepe Mahallesi (8133. Sokak, 8154/1. Sokak, 8164. Sokak, 8164/1. Sokak, 8166. Sokak, 8167. Sokak, 8168. Sokak, 8169. Sokak, 8173. Sokak) ve Yakakent.

Durum: Planlı çalışma

Tarih: 15 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 16.00

Bayındır / İzmir

Kapsam: Yakacık, Alankıyı, Alanköy, Buruncuk, Çenikler, Dereköy, Ergenli, Gaziler, Hisarlık, Kabaağaç, Karahayıt, Karapınar, Kızılkeçili, Kızıloba, Lütuflar, Demircilik (Kabakçı Bahçe), Fatih, Sarıyurt, Turan, Yusuflu, Zeytinova.

Durum: Planlı çalışma

Tarih: 15 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 16.00

Bayındır / İzmir

Kapsam: Demircilik

Durum: Planlı çalışma

Tarih: 15 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 – 16.00

Urla / İzmir

Kapsam: Yelaltı, Kalabak, Yenice.

Durum: Planlı çalışma

Tarih: 15 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 15.00

Menemen / İzmir

Kapsam: Buruncuk Mahallesi (Çanakkale Asfaltı, Türkelli Caddesi ve ilgili sokaklar), Yıldırım Mahallesi.

Durum: Planlı çalışma

Tarih: 15 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 – 16.00

Urla / İzmir

Kapsam: Yaka, Sıra, Altıntaş, Yeni.

Durum: Planlı çalışma

Tarih: 15 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 13.00

Bergama / İzmir

Kapsam: Turabey Mahallesi.

Durum: Planlı çalışma

Tarih: 15 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 12.00 – 13.00

Bornova / İzmir

Kapsam: Ümit, Kemalpaşa Caddesi çevresi, Yunus Emre.

Durum: Planlı çalışma

Tarih: 15 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 16.00 – 17.00

Bornova / İzmir

Kapsam: Kemalpaşa, Yunus Emre.

Durum: Planlı çalışma

Tarih: 15 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 – 16.00

Çiğli / İzmir

Kapsam: Sasallı Merkez

Durum: Planlı çalışma

Tarih: 15 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 17.00

Buca / İzmir

Kapsam: Kırklar ve Doğancılar mahalleleri.

Durum: Planlı çalışma

Tarih: 15 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 15.00

Foça / İzmir

Kapsam: Yenibağarası bölgesi ve ilgili sokaklar.

Durum: Planlı çalışma

Tarih: 15 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saatler: 09.00 – 15.00 ve 10.00 – 16.00

Karabağlar / İzmir

Kapsam: Refet Bele, Kazım Karabekir, Tahsin Yazıcı.

Durum: Planlı çalışma

Tarih: 15 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 16.00 aralığında farklı zaman dilimlerinde

Konak / İzmir

Kapsam: Altıntaş ve Atilla mahalleleri.

Durum: Planlı çalışma

Tarih: 15 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saatler: 09.00 – 13.00 ve 13.00 – 18.00

Konak / İzmir

Kapsam: Tuzcu, Güzelyurt, Güneş.

Durum: Planlı çalışma

Tarih: 15 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 20.00 – 04.00 ve bazı bölgelerde 09.00 – 17.00

Tire / İzmir

Kapsam: İbni Melek, Çayırlı, Çukurköy, Hisarlık, Karateke.

Durum: Planlı çalışma

Tarih: 15 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 11.00 – 13.00

Menderes / İzmir

Kapsam: Ataköy, Değirmendere, Çamönü, Çakaltepe.

Durum: Planlı çalışma

Tarih: 15 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 – 16.00

Ödemiş / İzmir

Kapsam: Tekke Mahallesi

Durum: Planlı çalışma

Tarih: 15 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 17.00

Ödemiş / İzmir

Kapsam: İnönü, Günlüce, Kuvvetli.

Durum: Planlı çalışma

Tarih: 15 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 17.00

Ödemiş / İzmir

Kapsam: Artıcak, Çobanlar, Gölcük bölgesi.

Durum: Planlı çalışma

Tarih: 15 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

