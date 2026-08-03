Avrupa'da rekor transfer! Bonservisi kulüp tarihine geçti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, hücum hattını Real Madrid'in genç yeteneği Gonzalo García ile güçlendirdi.

KULÜP TARİHİNE GEÇEN İMZA

Premier Lig ekibi Fulham, Real Madrid’in genç golcüsü Gonzalo Garcia’yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 22 yaşındaki santrfor, 40 milyon euro bonservis bedeli, 2 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan Real Madrid’e yüzde 30 pay karşılığında 2031 yazına kadar geçerli 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Golcü oyuncu böylece bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.

''ÇOK HEYECANLIYIM''

İmzayı attıktan sonra Fulham TV’ye konuşan Garcia, ''Burada olduğum için çok minnettarım ve çok mutluyum. Bana duydukları güven için yönetime ve Arbeloa’ya teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım ve bir an önce başlamak istiyorum.'' dedi.