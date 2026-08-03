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Sebte'de yakalanan Faslı göçmenler hareket halindeki askeri araçtan atlayıp kaçtı

Sebte'de yakalanan Faslı göçmenler hareket halindeki askeri araçtan atlayıp kaçtı Haber Videosunu İzle
Sebte'de yakalanan Faslı göçmenler hareket halindeki askeri araçtan atlayıp kaçtı
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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yönelik kitlesel düzensiz göç girişiminin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Kıyıda 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye çıktı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, gözaltına alınan bazı göçmenlerin askeri araçtan atlayarak kaçması dikkat çekti.

  • Sebte'deki göçmen akınında can kaybı 72'ye yükseldi.
  • Perşembe gününden bu yana binden fazla kişi tedavi altına alındı.
  • Gözaltı merkezine götürülen Faslı göçmenler hareket halindeki askeri araçtan atlayarak kaçtı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte’de yaşanan göçmen akınında bilanço ağırlaşıyor.

CAN KAYBI 72’YE YÜKSELDİ

İspanyol yetkililer, kıyı kesimlerinde 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 72’ye yükseldiğini bildirdi.

İspanya hükümetinin Sebte’deki temsilcisi Miguel Angel Perez, düzenlediği basın açıklamasında perşembe gününden bu yana binden fazla kişinin tedavi altına alındığını söyledi. Kentteki durumun büyük ölçüde iyileştiğini belirten Perez, normale dönülmesi için henüz yapılması gereken çok şey olduğunu söyledi.

Sebte Belediye Başkanı Juan Jesus Vivas ise Faslı yetkililerin denizden cansız bedenleri çıkarmaya devam ettiğini ancak olaylara ilişkin henüz resmi bir toplam can kaybı verisi bulunmadığını belirtti.

İSPANYOL ORDUSU KENT SOKAKLARINDA

Öte yandan güvenlik güçlerinin, 30 Temmuz'dan bu yana Sebte'ye giriş yapan düzensiz göçmenlerin döndüğünden emin olmak için kent sokaklarında kontroller yaptığı belirtildi.

Tarajal Sınır Kapısı'nda da fazla hareketlilik görülmediği belirtilirken sabah saatlerinde 10 kişilik bir grubun yüzerek sınırı geçmeye çalıştığı ancak İspanyol askerleri tarafından durdurulduğu aktarıldı.

ASKERİ ARAÇLARDAN ATLAYIP KAÇTILAR

Ancak askerlerce gözaltı merkezine götürülen Faslı göçmenler, bindirildikleri askeri araçtan hareket halinde olduğu sırada atlayarak kayıplara karıştı. O anlar çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Kaynak: Haberler.com
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