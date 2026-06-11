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İsveç'ten Çin'e bisikletle giden gezginler Bolu'da çadır yerine camide kaldılar

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İsveç'ten Çin'e gitmek üzere bisikletleriyle dünya turuna çıkan iki gezgin, yolculuklarının 64. gününde uğradıkları Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "kültürel şok" yaşadı. Çadır kurmak yerine yardım istedikleri köy imamı tarafından camide ağırlanan ve akşam yemeği ikram edilen bisikletliler, Türk misafirperverliğine hayran kaldı.

İsveç'ten yola çıkarak bisikletleriyle Çin'e doğru dünya turuna atılan iki gezgin, maceralarının 64. gününde Türkiye rotasındaki Mudurnu ve Beypazarı ilçelerini ziyaret etti. Türk insanının misafirperverliğine hayran kalan gezginler, gördükleri yakın ilgiyi övgüyle anlattı.

Yolculuklarını sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşan İsveçli Markus Stromberg ve yol arkadaşı, Bolu'nun tarihi Mudurnu ilçesine ulaştıklarında konaklamak için çadır kurmak yerine farklı bir yönteme başvurdu. 

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir caminin imamından yardım talep eden yabancı turistler, ilçe sakinleri ve cami görevlileri tarafından büyük bir sıcaklıkla karşılandı. Bisikletli gezginlere cami eklentisinde bulunan Kur'an kursu bölümü tahsis edilerek konaklama imkanı sunuldu ve akşam yemeği ikram edildi.

TÜRK İMAMIN MİSAFİRPERVERLİĞİ ETKİLEDİ

Türkiye'de karşılaştıkları yoğun ilgiden dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getiren İsveçli gezgin Markus Stromberg, bu sıradışı deneyimi şu sözlerle paylaştı:

"Aslında sabah saatlerinde kendi aramızda bir camide konaklamanın nasıl bir deneyim olacağını konuşmuş ve bunu merak etmiştik. Akşam saatlerinde bir imama giderek durumumuzu ve gezgin olduğumuzu anlattık; bize hiç tereddüt etmeden anında yardımcı oldu. Geceyi Kur'an kursu olarak kullanılan son derece temiz bir odada huzurla geçirdik. İmamın bize akşam yemeği ikram etmesi inanılmaz nazik bir davranıştı. Resmen olumlu anlamda bir kültürel şok yaşadık."

ANADOLU PLATOSUNDA ZORLU 93 KİLOMETRE

Türkiye'nin zengin coğrafi yapısına ve eşsiz doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını belirten macera tutkunları, İç Anadolu Bölgesi'ne doğru yaklaştıkça manzaranın ve bitki örtüsünün sürekli olarak değiştiğini vurguladı.

Yolculuklarının bu etabının dik rampa ve engebeler nedeniyle oldukça zorlu ancak bir o kadar da keyifli geçtiğini ifade eden bisikletliler, Mudurnu ile Ankara'nın Beypazarı ilçesi arasındaki zorlu parkurda toplam 93 kilometre pedal çevirdiklerini kaydetti. İsveçli gezginler, Türk halkının kendilerine gösterdiği eşsiz misafirperverliğin verdiği motivasyonla, Çin'e doğru uzanan zorlu rotalarında ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTevfik Özgün Ciftci:

daha önemli işler çok ama tamam hoş yine de

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Haber YorumlarıYaser Duman:

yahu bu tür haberler her zaman aynı kalıpta atılıyo ya bisiklet turist cami misafirperverlik hep aynı açı hep aynı mesaj bi de çektikleri fotoların arkaplanında drone teknolojisi kullanmış herhalde ama neyse Türk insanı iyiymiş yine anladık

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Haber Yorumlarıİpek Kral:

arkadaş benim komşum da böyle bi şey yaşamış İsveç'ten gelen turist varmış köyde camide kalmış çok güzel şeymiş Türk insanı böyle işte

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