İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! 3 aydır evden çıkmıyormuş

Sarıyer'de yapımcı Erol Köse, bulunduğu binanın 16'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Köse'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığı öğrenilirken düştüğü yer de görüntülendi.

  Ünlü yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak'ta bulunan Ağaoğlu 1453 Konutları'nın 16'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti.
  • Erol Köse'nin yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığı ve psikolojik rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunduğu belirtildi.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol Köse'nin ölümüne ilişkin re'sen soruşturma işlemlerine başlandığını açıkladı.

Ünlü yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak'ta bulunan Ağaoğlu 1453 Konutları'nın 16'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 katlı binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bulunan ve Köse'nin arkadaşı olduğu öğrenilen Mevlüt Y. (64) ile görüşen polis ekipleri, Mevlüt Y.'nin, Köse ile birlikte yaşadıklarını öğrendi.

YAKLAŞIK 3 AYDIR EVDEN ÇIKMAMIŞ

Polis ekipleri tarafından ilk ifadesi alınan Mevlüt Y. ifadesinde, Köse'nin psikolojik rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve kendisinin zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti. Mevlüt Y., binanın lobisine indiği sırada Köse'nin evde yalnız olduğunu, geri döndüğünde arkadaşını aşağıda yerde gördüğünü ifade etti. Köse'nin, binanın 16'ncı katındaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği değerlendirildi. Köse'nin ölümüne ilişkin olay yerinde incelemeler sürüyor.

DÜŞTÜĞÜ YER GÖRÜNTÜLENDİ

Köse'nin intihar mı ettiği yoksa düşerek mi öldüğü henüz netleşmezken düştüğü yer görüntülendi. Betona düşen Köse'nin olay sonrasına ait ilk görüntü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılığımızca re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, yapılacak tahkikat ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

500

