İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
İstanbul’da bugün 22 ilçe ve onlarca mahallede büyük bir elektrik kesintisi olacak. BEDAŞ’ın yayımladığı güncel programa göre 22 ilçede elektrikler kesilecek. Bazı mahallelerde kesintinin süresi 9 saate kadar çıkacak. Elektriği kesilecek ilçeler ve mahalleler ile saatleri tek tek açıklandı. İşte detaylar...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bugün (10 Ağustos Pazartesi) bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul’un 22 ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.
Bazı bölgelerde elektrikler saatlerce gelmeyecek. Kesintinin yaşanacağı mahalleler ve elektriklerin yeniden verileceği saatler BEDAŞ’ın güncel listesinde yer aldı.
TAM 22 İLÇEDE KESİNTİ OLACAK
İşte elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve mahallelerin listesi:
Kaynak: Haberler.com