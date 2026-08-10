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Çerçeve yasa görüşmeleri başladı: İYİ Partililer Genel Kurul'a böyle geldi

Çerçeve yasa görüşmeleri başladı: İYİ Partililer Genel Kurul'a böyle geldi Haber Videosunu İzle
Çerçeve yasa görüşmeleri başladı: İYİ Partililer Genel Kurul'a böyle geldi
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Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve TBMM Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren toplantının ardından kabul edilen yasa teklifi, bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak. Toplantı başlamadan önce İYİ Partili milletvekilleri, Genel Kurul'a boyunlarında Türk bayraklarıyla geldi.

  • Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda başladı.
  • Teklif, AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, HÜDA PAR, Yeni Parti ve bazı bağımsızlar dahil 367 milletvekilinin imzasını taşıyor ve 12 maddeden oluşuyor.
  • İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve milletvekilleri, Genel Kurul'a boyunlarında Türk bayraklarıyla girdi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bugün TBMM Genel Kurulu'nda başlandı.

AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP ve HÜDA PAR'ın yanı sıra Yeni Parti ve bazıları bağımsız 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif 12 maddeden oluşuyor. 

LİDERLER MERCEK ALTINDA

Tarihi günde tüm gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çevrildi. Genel Kurul'a katılan siyasi parti liderleri de bu kapsamda mercek altına alındı.

Yasa tekliğini destekleyen ve karşı çıkan siyasi partiler ve liderleri, TBMM Genel Kurulu'na girerken, sergiledikleri tavırlar da dikkat çekiyor.

Terörsüz Türkiye sürecinin başladığın günden bu yana sürece karşı olduğunu açıkça ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Partili milletvekilleri de Genel Kurul’a katıldı.

İYİ PARTİLİLER BÖYLE GELDİ

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu ile milletvekillerinin Genel Kurul'a girdikleri anlar görüntülendi. İYİ Partili milletvekillerinin Genel Kurul’a boyunlarında Türk bayraklarıyla girdikleri görüldü.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAli Yurt:

Çantacı boş işler peşinde

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Haber Yorumları4wxywg28mj:

şov değil hizmet lazım , bu halk barışa susamış diyoruz,adamlar şov yapıyorlar,kardeşim bu halk size güvenmez

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Haber Yorumlarısüleyman koç:

Barış için peki bu kanunlar sonucunda federasyon çıkarsave sonrasında Irak'taki gibi 10 yıl sonra referandum yapicagiz denirse...bu barismi olmuş olur..yoksa iç savaşta kim kimi tutarsa aşmak mi olur

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Haber YorumlarıMihrali:

lüzumsuz bir lider

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

İyi yada kötü bu araç hareket etmeli... yolda kalmak herkese zarar... kim taş koyarsa milletin geleceğine zarar verir... Bırakın herkese yeter bu vatan...

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