İstanbul İSKİ su kesintisi! 1 Kasım Zeytinburnu, Başakşehir, Arnavutköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
İSKİ Zeytinburnu, Başakşehir, Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri!
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 1 KASIM
Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ
- Etkilenen Mahalle: BEŞTELSİZ MAH
- Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
- Başlama Tarihi: 31.10.2024 16:42:45
- Tahmini Bitiş Tarihi: 31.10.2024 19:00
- Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: ALTINŞEHİR MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA DEBIMETRE MONTAJI/DEGISIMI
Başlama Tarihi: 31.10.2024 10:09:49
Tahmini Bitiş Tarihi: 31.10.2024 23:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: DELİKLİKAYA MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 31.10.2024 11:17:33
Tahmini Bitiş Tarihi: 31.10.2024 21:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185