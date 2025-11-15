İstanbul elektrik kesintisi! 15-16 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

15 Kasım 2025 – Büyükçekmece

Saat: 09.30 – 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışması

Etkilenen Bölge: Karaağaç Mahallesi, Sırtköy Sokak

16 Kasım 2025 – Arnavutköy

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Deplase çalışması

Etkilenen Bölge: Nenehatun Mahallesinde Alptekin, Azime, Batu, Cavidan, Gülsultan, Sokullu Mehmet, Teşvikiye, Vezneciler, Özberk ve Şehrazat sokakları

15 Kasım 2025 – Bağcılar

Saat: 01.30 – 03.00

Kesinti Nedeni: Önleyici bakım çalışması

Etkilenen Bölge: Sancaktepe Mahallesi

15 Kasım 2025 – Bağcılar

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Deplase çalışması

Etkilenen Bölge:

15 Temmuz Mahallesinde 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386 ve 1470 numaralı sokaklar ile Fevzi Çakmak Sokak

Güneşli Mahallesinde 1266, 1277, 1334, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1349 ve 1352 numaralı sokaklar ile Fevzi Çakmak Sokak

16 Kasım 2025 – Bağcılar

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Deplase çalışması

Etkilenen Bölge: Yukarıda belirtilen aynı sokaklar

15 Kasım 2025 – Gaziosmanpaşa

Saat: 07.00 – 15.00

Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen Bölge: Merkez Mahallesinde Begonya, Hedef, Uysallar ve Şirinler sokakları

15 Kasım 2025 – Bayrampaşa

Saat: 09.00 – 14.00

Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen Bölge: Muratpaşa Mahallesinde Dericiler D Blok ve Dericiler E Blok

16 Kasım 2025 – Bayrampaşa

Saat: 10.00 – 18.00

Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen Bölge: Terazidere Mahallesinde 29 Ekim, Oba, Pak, Samyeli ve Yaşar Doğu sokakları

16 Kasım 2025 – Bayrampaşa

Saat: 10.00 – 18.00

Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen Bölge:

Terazidere Mahallesinde 29 Ekim, Davutpaşa Çiftehavuzlar, Elmas, Korkmaz ve Yaşar Doğu sokakları

Vatan Mahallesinde Elmas ve Serdar sokakları

16 Kasım 2025 – Bayrampaşa ve Zeytinburnu

Saat: 10.00 – 18.00

Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen Bölge:

Muratpaşa Mahallesinde Dericiler D Blok

Vatan Mahallesinde Akıncılar, Ar, Serap ve Serdar sokakları

Zeytinburnu Maltepe Mahallesinde Davutpaşa Çiftehavuzlar ve Çiftehavuzlar sokakları

15 Kasım 2025 – Beylikdüzü

Saat: 09.00 – 17.05

Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen Bölge: Marmara Mahallesinde Bayraktar ve Ulusum sokakları

16 Kasım 2025 – Beylikdüzü

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen Bölge: Yakuplu Merkez ve Yakuplu Mahalleleri

15 Kasım 2025 – Gaziosmanpaşa

Saat: 08.00 – 14.00

Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen Bölge: Sarıgöl Mahallesinde Açıkel, Gazi, Melek Hatun, Ordu ve Yakamoz sokakları

15 Kasım 2025 – Esenyurt

Saat: 09.00 – 13.00

Kesinti Nedeni: Önleyici bakım çalışması

Etkilenen Bölge: Akçaburgaz Mahallesinde 3003 numaralı sokak ve Halil Fahri Orman Sokak

15 Kasım 2025 – Esenyurt

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen Bölge: Osmangazi Mahallesinde 3125, 3127 ve 3129 numaralı sokaklar ile Mehmet Deniz Kopuz Sokak

15 Kasım 2025 – Esenyurt

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen Bölge:

Güzelyurt Mahallesinde Yıldırım Beyazıt Sokak

Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde 1918, 1919, 1926, 1927 ve 1941 numaralı sokaklar ile Ufuk Sokak

15 Kasım 2025 – Esenyurt

Saat: 09.00 – 12.00

Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen Bölge:

Pınar Mahallesinde 1475, 1480, 1481 ve 1483 numaralı sokaklar ile Fikri Sönmez Sokak

Selahaddin Eyyubi Mahallesinde 1522 numaralı sokak

Çınar Mahallesinde 1472 numaralı sokak ve Fikri Sönmez Sokak

16 Kasım 2025 – Esenyurt

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Etkilenen Bölge: Akçaburgaz Mahallesi