İstanbul elektrik kesintisi! 15-16 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 15 Kasım günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Kasım günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
15 Kasım 2025 – Büyükçekmece
Saat: 09.30 – 17.00
Kesinti Nedeni: Yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışması
Etkilenen Bölge: Karaağaç Mahallesi, Sırtköy Sokak
16 Kasım 2025 – Arnavutköy
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Deplase çalışması
Etkilenen Bölge: Nenehatun Mahallesinde Alptekin, Azime, Batu, Cavidan, Gülsultan, Sokullu Mehmet, Teşvikiye, Vezneciler, Özberk ve Şehrazat sokakları
15 Kasım 2025 – Bağcılar
Saat: 01.30 – 03.00
Kesinti Nedeni: Önleyici bakım çalışması
Etkilenen Bölge: Sancaktepe Mahallesi
15 Kasım 2025 – Bağcılar
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Deplase çalışması
Etkilenen Bölge:
15 Temmuz Mahallesinde 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386 ve 1470 numaralı sokaklar ile Fevzi Çakmak Sokak
Güneşli Mahallesinde 1266, 1277, 1334, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1349 ve 1352 numaralı sokaklar ile Fevzi Çakmak Sokak
16 Kasım 2025 – Bağcılar
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Deplase çalışması
Etkilenen Bölge: Yukarıda belirtilen aynı sokaklar
15 Kasım 2025 – Gaziosmanpaşa
Saat: 07.00 – 15.00
Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen Bölge: Merkez Mahallesinde Begonya, Hedef, Uysallar ve Şirinler sokakları
15 Kasım 2025 – Bayrampaşa
Saat: 09.00 – 14.00
Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen Bölge: Muratpaşa Mahallesinde Dericiler D Blok ve Dericiler E Blok
16 Kasım 2025 – Bayrampaşa
Saat: 10.00 – 18.00
Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen Bölge: Terazidere Mahallesinde 29 Ekim, Oba, Pak, Samyeli ve Yaşar Doğu sokakları
16 Kasım 2025 – Bayrampaşa
Saat: 10.00 – 18.00
Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen Bölge:
Terazidere Mahallesinde 29 Ekim, Davutpaşa Çiftehavuzlar, Elmas, Korkmaz ve Yaşar Doğu sokakları
Vatan Mahallesinde Elmas ve Serdar sokakları
16 Kasım 2025 – Bayrampaşa ve Zeytinburnu
Saat: 10.00 – 18.00
Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen Bölge:
Muratpaşa Mahallesinde Dericiler D Blok
Vatan Mahallesinde Akıncılar, Ar, Serap ve Serdar sokakları
Zeytinburnu Maltepe Mahallesinde Davutpaşa Çiftehavuzlar ve Çiftehavuzlar sokakları
15 Kasım 2025 – Beylikdüzü
Saat: 09.00 – 17.05
Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen Bölge: Marmara Mahallesinde Bayraktar ve Ulusum sokakları
16 Kasım 2025 – Beylikdüzü
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen Bölge: Yakuplu Merkez ve Yakuplu Mahalleleri
15 Kasım 2025 – Gaziosmanpaşa
Saat: 08.00 – 14.00
Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen Bölge: Sarıgöl Mahallesinde Açıkel, Gazi, Melek Hatun, Ordu ve Yakamoz sokakları
15 Kasım 2025 – Esenyurt
Saat: 09.00 – 13.00
Kesinti Nedeni: Önleyici bakım çalışması
Etkilenen Bölge: Akçaburgaz Mahallesinde 3003 numaralı sokak ve Halil Fahri Orman Sokak
15 Kasım 2025 – Esenyurt
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen Bölge: Osmangazi Mahallesinde 3125, 3127 ve 3129 numaralı sokaklar ile Mehmet Deniz Kopuz Sokak
15 Kasım 2025 – Esenyurt
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen Bölge:
Güzelyurt Mahallesinde Yıldırım Beyazıt Sokak
Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde 1918, 1919, 1926, 1927 ve 1941 numaralı sokaklar ile Ufuk Sokak
15 Kasım 2025 – Esenyurt
Saat: 09.00 – 12.00
Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen Bölge:
Pınar Mahallesinde 1475, 1480, 1481 ve 1483 numaralı sokaklar ile Fikri Sönmez Sokak
Selahaddin Eyyubi Mahallesinde 1522 numaralı sokak
Çınar Mahallesinde 1472 numaralı sokak ve Fikri Sönmez Sokak
16 Kasım 2025 – Esenyurt
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması
Etkilenen Bölge: Akçaburgaz Mahallesi