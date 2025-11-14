İstanbul elektrik kesintisi! 14-15 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 14 Kasım günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 14 Kasım günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
Kesinti Saati: 08.00 - 16.00
Kesinti Nedeni: Yatırım – Yeni kablo bağlantısı
Etkilenen İlçe ve Mahalle: Arnavutköy, Merkez-Hadımköy Mahallesi
Etkilenen Sokaklar: Alparslan Türkeş, Alpertunga, Altun, Cahit Sıtkı Tarancı, Esenler, Gurur, Mevlana, Omurtak, Şerafettin
Kesinti Saati: 08.00 - 16.00
Kesinti Nedeni: Yatırım – Yeni kablo bağlantısı
İlçe ve Mahalle: Arnavutköy, Merkez-Hadımköy Mahallesi
Etkilenen Sokaklar: Aşkınay, Bedirhan, Biruni, Ferman, Fethi Paşa, Hünkar, Kayacık, Okan, Oluşum, Safiye Ayla, Süleyman Şah, Süleymaniye, Tuğcu, Uzay, Varol
Kesinti Saati: 08.00 - 16.00
Kesinti Nedeni: Yatırım – Yeni kablo bağlantısı
İlçe ve Mahalle: Arnavutköy, Merkez-Hadımköy Mahallesi
Etkilenen Sokak: Ürgüplü
Kesinti Saati: 08.00 - 16.00
Kesinti Nedeni: Yatırım – Yeni kablo bağlantısı
İlçe ve Mahalle: Arnavutköy, Hadımköy Mahallesi
Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş
Kesinti Saati: 08.00 - 16.00
Kesinti Nedeni: Yatırım – Yeni kablo bağlantısı
İlçe ve Mahalle: Arnavutköy, Merkez-Hadımköy Mahallesi
Etkilenen Sokak: Yaşar Doğu
Kesinti Saati: 09.00 - 16.00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması – Kapsamlı havai hat bakımı
İlçe ve Mahalle: Arnavutköy, Merkez-Hastane Mahallesi
Etkilenen Sokaklar: 29 Mayıs, Azim, Dostlar, Hadımköy-İstanbul, Sadegül, Söğütözü, Şehit Şaban Aydoğan
Kesinti Saati: 09.30 - 17.00
Kesinti Nedeni: Abone/şube bağlantısı
İlçe ve Mahalle: Arnavutköy, Merkez-Anadolu Mahallesi / Arnavutköy Merkez Mahallesi
Etkilenen Sokaklar: Hoca Ahmet Yesevi, Gaziosmanpaşa
Kesinti Saati: 09.30 - 17.00
Kesinti Nedeni: Abone/şube bağlantısı
İlçe ve Mahalle: Arnavutköy Merkez Mahallesi
Etkilenen Sokaklar: Aheste, Akgüvercin, Dirayet, Eski Edirne Asfaltı, Manav, Sefer, Tercüman, Çeşminaz, Şener
Kesinti Saati: 09.30 - 17.00
Kesinti Nedeni: Deplase çalışması
İlçe ve Mahalle: Arnavutköy, Merkez-Karlıbeyir Mahallesi
Etkilenen Sokaklar: Danişment, Karacaoğlan, Karlıbeyir, Kır, Miraç, Saroğlu, Uygar, Ünsiyet
Kesinti Saati: 12.00 - 17.00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması – Kapsamlı trafo merkezi bakımı
İlçe ve Mahalle: Büyükçekmece, Türkoba Mahallesi
Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş
Kesinti Saati: 09.00 - 17.00
Kesinti Nedeni: Abone/şube bağlantısı
İlçe ve Mahalle: Başakşehir, Başakşehir Mahallesi
Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş
Kesinti Saati: 10.00 - 18.00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması – Kapsamlı trafo merkezi bakımı
İlçe ve Mahalle: Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi
Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş
Kesinti Saati: 10.00 - 18.00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması – Kapsamlı trafo merkezi bakımı
İlçe ve Mahalle: Başakşehir, Merkez-Başakşehir Mahallesi
Etkilenen Sokaklar: Preveze, İshakpaşa
Kesinti Saati: 10.00 - 18.00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması – Kapsamlı trafo merkezi bakımı
İlçe ve Mahalle: Başakşehir, Merkez-Başakşehir Mahallesi
Etkilenen Sokak: Preveze
Kesinti Saati: 07.00 - 11.00
Kesinti Nedeni: Abone/şube bağlantısı
İlçe ve Mahalle: Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi
Etkilenen Sokaklar: Mahmutbey 12. Sokak, Mahmutbey 13. Sokak
Kesinti Saati: 08.00 - 12.00
Kesinti Nedeni: Abone/şube bağlantısı
İlçe ve Mahalle: Bahçelievler, Bahçelievler Mahallesi
Etkilenen Sokaklar: Aydınlık 1, Komik Hasanefendi
Kesinti Saati: 09.00 - 17.00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması – Kapsamlı trafo merkezi bakımı
İlçe ve Mahalle: Bahçelievler, Kocasinan Merkez Mahallesi
Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş
Kesinti Saati: 09.00 - 17.00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması – Kapsamlı trafo merkezi bakımı
İlçe ve Mahalle: Bahçelievler, Bahçelievler Mahallesi
Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş