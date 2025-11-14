İstanbul elektrik kesintisi! 14-15 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Kesinti Saati: 08.00 - 16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım – Yeni kablo bağlantısı

Etkilenen İlçe ve Mahalle: Arnavutköy, Merkez-Hadımköy Mahallesi

Etkilenen Sokaklar: Alparslan Türkeş, Alpertunga, Altun, Cahit Sıtkı Tarancı, Esenler, Gurur, Mevlana, Omurtak, Şerafettin

Kesinti Saati: 08.00 - 16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım – Yeni kablo bağlantısı

İlçe ve Mahalle: Arnavutköy, Merkez-Hadımköy Mahallesi

Etkilenen Sokaklar: Aşkınay, Bedirhan, Biruni, Ferman, Fethi Paşa, Hünkar, Kayacık, Okan, Oluşum, Safiye Ayla, Süleyman Şah, Süleymaniye, Tuğcu, Uzay, Varol

Kesinti Saati: 08.00 - 16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım – Yeni kablo bağlantısı

İlçe ve Mahalle: Arnavutköy, Merkez-Hadımköy Mahallesi

Etkilenen Sokak: Ürgüplü

Kesinti Saati: 08.00 - 16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım – Yeni kablo bağlantısı

İlçe ve Mahalle: Arnavutköy, Hadımköy Mahallesi

Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş

Kesinti Saati: 08.00 - 16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım – Yeni kablo bağlantısı

İlçe ve Mahalle: Arnavutköy, Merkez-Hadımköy Mahallesi

Etkilenen Sokak: Yaşar Doğu

Kesinti Saati: 09.00 - 16.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması – Kapsamlı havai hat bakımı

İlçe ve Mahalle: Arnavutköy, Merkez-Hastane Mahallesi

Etkilenen Sokaklar: 29 Mayıs, Azim, Dostlar, Hadımköy-İstanbul, Sadegül, Söğütözü, Şehit Şaban Aydoğan

Kesinti Saati: 09.30 - 17.00

Kesinti Nedeni: Abone/şube bağlantısı

İlçe ve Mahalle: Arnavutköy, Merkez-Anadolu Mahallesi / Arnavutköy Merkez Mahallesi

Etkilenen Sokaklar: Hoca Ahmet Yesevi, Gaziosmanpaşa

Kesinti Saati: 09.30 - 17.00

Kesinti Nedeni: Abone/şube bağlantısı

İlçe ve Mahalle: Arnavutköy Merkez Mahallesi

Etkilenen Sokaklar: Aheste, Akgüvercin, Dirayet, Eski Edirne Asfaltı, Manav, Sefer, Tercüman, Çeşminaz, Şener

Kesinti Saati: 09.30 - 17.00

Kesinti Nedeni: Deplase çalışması

İlçe ve Mahalle: Arnavutköy, Merkez-Karlıbeyir Mahallesi

Etkilenen Sokaklar: Danişment, Karacaoğlan, Karlıbeyir, Kır, Miraç, Saroğlu, Uygar, Ünsiyet

Kesinti Saati: 12.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması – Kapsamlı trafo merkezi bakımı

İlçe ve Mahalle: Büyükçekmece, Türkoba Mahallesi

Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş

Kesinti Saati: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Abone/şube bağlantısı

İlçe ve Mahalle: Başakşehir, Başakşehir Mahallesi

Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş

Kesinti Saati: 10.00 - 18.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması – Kapsamlı trafo merkezi bakımı

İlçe ve Mahalle: Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi

Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş

Kesinti Saati: 10.00 - 18.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması – Kapsamlı trafo merkezi bakımı

İlçe ve Mahalle: Başakşehir, Merkez-Başakşehir Mahallesi

Etkilenen Sokaklar: Preveze, İshakpaşa

Kesinti Saati: 10.00 - 18.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması – Kapsamlı trafo merkezi bakımı

İlçe ve Mahalle: Başakşehir, Merkez-Başakşehir Mahallesi

Etkilenen Sokak: Preveze

Kesinti Saati: 07.00 - 11.00

Kesinti Nedeni: Abone/şube bağlantısı

İlçe ve Mahalle: Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi

Etkilenen Sokaklar: Mahmutbey 12. Sokak, Mahmutbey 13. Sokak

Kesinti Saati: 08.00 - 12.00

Kesinti Nedeni: Abone/şube bağlantısı

İlçe ve Mahalle: Bahçelievler, Bahçelievler Mahallesi

Etkilenen Sokaklar: Aydınlık 1, Komik Hasanefendi

Kesinti Saati: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması – Kapsamlı trafo merkezi bakımı

İlçe ve Mahalle: Bahçelievler, Kocasinan Merkez Mahallesi

Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş

Kesinti Saati: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması – Kapsamlı trafo merkezi bakımı

İlçe ve Mahalle: Bahçelievler, Bahçelievler Mahallesi

Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş