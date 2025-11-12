İstanbul elektrik kesintisi! 12 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

İstanbul Arnavutköy

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 08.00 - 16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım - Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Yassıören Mahallesi, Hadımköy Sokak

Merkez - Yassıören Mahallesi, Balkırı Sokak

Yassıören Mahallesi genelinde çeşitli sokaklar

İstanbul Bakırköy

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 08.00 - 15.00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Sakızağacı Mahallesi, Kennedy Sokak

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Cevizlik Mahallesi, Allale, Beyaz Zambak, Huban, Kartopu, Mor Sümbül, Muhasebeci, Niyazi Bey, Reyhan, İmren, İstanbul Sokakları

Kartaltepe Mahallesi, Yeni Cadde Sokak

Sakızağacı Mahallesi, Asmalı Sakız, Berrin Çini, Küçük Yalı, Muharrir Ahmet Rasim, Rüya, İskele, İstanbul, Şinasi Gürünlü Sokakları

Yenimahalle Mahallesi, 10 Temmuz, Huban, Muhtar Tahsin, Reyhan Sokakları

Yeşilköy Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Sokak

Zeytinlik Mahallesi, Fahri Korutürk Sokak

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Osmaniye Mahallesi, Adalet, Aralıkbaşı, Bildik, Cami, Cemiyet, Evlek, Fıldamı, Pulluk, Çörekotu, Ümraniye Sokakları

Yenimahalle Mahallesi, 10 Temmuz Sokak

İstanbul Başakşehir

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 10.00 - 18.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Başakşehir Mahallesi, Kutlu, Mimar Kemalettin, Şehzade Sokakları

Merkez - Başakşehir Mahallesi, Anafartalar, Atilla Altıkat Sokakları

Merkez - Başakşehir Mahallesi, Duru, Mimar Kemalettin, Necati Coşan, Sarıçam Sokakları

İstanbul Bayrampaşa

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 14.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Kartaltepe Mahallesi, 30., 67., 68., 69., Acar, Bilgehan, Cem, Elektrik, Fide, Geyik, Gözde, Kaya, Mehmet Akif Ersoy, Meral, Salih oğlu, Çukurova, Ürgüplü, İlim Sokakları

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 14.00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Cevatpaşa Mahallesi, 100. Yıl, Adem Yavuz, Derya, Gökhan, Güvercin, Kemaliye, Komiser Reşat Dayı, Millet, Utku, Yurt, Çalışkan Sokakları

Yıldırım Mahallesi, Kızılırmak, Uludağ Sokakları

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 10.00 - 14.30

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Kartaltepe Mahallesi, 63., 64., 65., 66., 67., Avasköy Yolu, Belen, Bilgehan, Yunus Sokakları

Yıldırım Mahallesi, Bir, Eski Edirne Asfaltı, Kemal Paşa, Nazar, Şair Akif, Şehit Kamil Balkan Sokakları

İstanbul Çatalca

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Kaleiçi Mahallesi, Gökçeali, Nadir Ağacı, Yeltepe Çıkmazı Sokakları

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Kaleiçi Mahallesi, Tolunay Sokak

İnceğiz Mahallesi, Acısu Çıkmazı, Alacalı, Arif Nihat Asya, Aynur, Açıkalın Çıkmazı, Birgül, Can, Gazibaba, Gelincik, Gülağacı, Hamamönü, Hanice, Mehmetefendi, Mehpâre Çıkmazı, Melek Çıkmazı, Melike, Memduh, Numan Çıkmazı, Sultan Çeşme, Sümer, Yüksel, Zarif, Özyuva Sokakları

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 16.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Gökçeali Mahallesi, Asma, Eren, Gezgin Çıkmazı, Gezici Çıkmazı, Gökduman, Göçmen Çıkmazı, Mehmet Akif Ersoy Sokakları

İstanbul Silivri

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Akören Mahallesi, Aliman, Bağlarbaşı, Emir Külal, Hanice, Herkül, Karaman, Kıvırcık, Korucu, Sağlık, Sultan Çeşme Sokakları

İstanbul Sarıyer

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 18.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Reşitpaşa Mahallesi genelinde

Darüşşafaka Mahallesi genelinde

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 16.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Reşitpaşa Mahallesi, Cengiz Topel, Girneli, Has Bahçe, Hava Pilot Cengiz Topel Çıkmazı, Kocatepe, Kumoğlu, Muhtarlar, Posta Yolu, Reşitpaşa Cami, İsmail Özgen Sokakları

Tarih: 12 Kasım 2025

Saat: 09.00 - 18.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez - Reşitpaşa Mahallesi, Katar Sokak