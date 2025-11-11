İstanbul elektrik kesintisi! 11-12 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

İstanbul Arnavutköy Elektrik Kesintisi

Tarih ve Saat: 11 Kasım 2025, 08.00 - 16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Yassıören Mahallesi ve çevresindeki sokaklar (Sarıgazi Sokak, Belde Sokak dahil).

Çalışmalar İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları gözetilerek yürütülecektir.

İstanbul Avcılar Elektrik Kesintisi

Tarih ve Saat: 11 Kasım 2025, 08.00 - 16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Cihangir Mahallesi ve çevresindeki sokaklar.

Çalışmalar İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları gözetilerek yürütülecektir.

İstanbul Bağcılar Elektrik Kesintisi

Tarih ve Saat: 11 Kasım 2025, 09.00 - 17.00

Kesinti Nedenleri ve Bölgeler:

Bakım Çalışması – Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı:

15 Temmuz Mahallesi (1494., 1498., 1499., Gülbahar, Şehit Doğan Öztürk Sokaklar) ve Bağlar Mahallesi (Koçman Sokak).

Bakım Çalışması – Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı:

15 Temmuz Mahallesi (1506., 1507., 1508., 1509. Sokaklar).

Deplase Çalışması:

15 Temmuz Mahallesi (1380-1386., 1470. Sokaklar, Fevzi Çakmak Sokak) ve Güneşli Mahallesi (1266-1352. Sokaklar).

Abone / Şube Bağlantısı:

Bağlar Mahallesi genelinde.

Bakım Çalışması – Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı:

Evren Mahallesi genelinde.

Tüm çalışmalar İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak yapılacaktır.

İstanbul Başakşehir Elektrik Kesintisi

Tarih ve Saat: 11 Kasım 2025

09.00 - 17.00:

Yatırım / SCADA - OSOS Çalışması: Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi ve Şahintepe Mahallesi.

10.00 - 18.00:

Bakım Çalışması – Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı: Başakşehir Mahallesi (Erdem Bayazıt, Haluk Sipahioğlu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Cahit Zarifoğlu Sokaklar).

Çalışmalar İş Sağlığı ve Güvenliği esaslarına göre yürütülecektir.

İstanbul Beylikdüzü Elektrik Kesintisi

Tarih ve Saat: 11 Kasım 2025, 09.00 - 17.00

Kesinti Nedenleri ve Bölgeler:

Yatırım / Yeni Orta Gerilim Tesisi: Gürpınar Merkez ve Gürpınar Mahalleleri.

Abone / Şube Bağlantısı: Dereağzı Mahallesi (Bahariye, Beste, Kocatepe, Lokum, Sultan Fatih Sokaklar) ve Kavaklı Mahallesi (Bayrak, Candeniz, Demokrasi, Fatih, Füsun, Gamze, Gayret, Gülsen, Kanarya, Kocatepe, Melik, Sancak, Zeki Müren Sokaklar).

Tüm çalışmalar İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak yapılacaktır.

İstanbul Büyükçekmece Elektrik Kesintisi

Tarih ve Saat: 11 Kasım 2025

08.00 - 16.00:

Abone / Şube Bağlantısı: Alkent 2000 Mahallesi ile Fatih Mahallesi (Cengiz Topel, Işıl, Mutlu, Veysel Karani Sokaklar).

08.30 - 17.00:

Bakım Çalışması – Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı: Hürriyet Mahallesi ve Ulus Mahallesi (Çatalca Yolu Sokak).

Çalışmalar İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yürütülecektir.

İstanbul Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi

Tarih ve Saat: 11 Kasım 2025

09.00 - 14.00:

Abone / Şube Bağlantısı: Merkez Mahallesi (Ali Galipbey, Halitpaşa, Hedef, Huzur, Kehri·barcı, Necatibey, Salihpaşa Sokaklar).

09.00 - 18.05:

Bakım Çalışması – Önleyici Bakım: Bağlarbaşı Mahallesi (Papatya Sokak) ve Sarıgöl Mahallesi (Bilgin, Fetih, Tulumba, Vatansever, Yenibahar, Yenihan, İskeçe Sokaklar).

09.00 - 18.00:

Bakım Çalışması – Önleyici Bakım: Fevzi Çakmak Mahallesi (758. Sokak) ve Merkez Mahallesi genelinde.

Tüm çalışmalar İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun şekilde yapılacaktır.