İSTANBUL'DA YANGIN SON DAKİKA! İstanbul Pendik'te orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İstanbul'da orman yangını nerede çıktı?

İstanbul'un Pendik ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi başladı. İstanbul orman yangını nerede çıktı ve Pendik'te yangın son dakika haberleri gündeme geliyor. Türkiye'de son dönemde bir çok orman yangını meydana gelirken korkutan bir haber de megakent İstanbul'dan geldi. Aydos Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü mü?

PENDİK'TE ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İstanbul Pendik'te bulunan Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması devam ediyor.

İSTANBUL'DA NEREDE YANGIN ÇIKTI?

Pendik'teki Aydos Ormanı'nda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, sosyal medyaya düşen görüntülerde alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlediği görüldü.

HELİKOPTERLER YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Ormandan yükselen alevli dumanlar çevre ilçelerden de fark edildi. İtfaiye ekiplerinin yardım talebi üzerine 1'i askeri 2 helikopterle havadan yangına müdahale edildi. Helikopterin Aydos Gölü'nden aldığı suyla yangına müdahale ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İtfaiye ekiplerinin ormana girişlerini kolaylaştırmak ve yangına daha hızlı şekilde müdahale etmelerini sağlamak için iş makineleriyle orman yolu açıldı. Vatandaşların ise, araçlar geçebilsin diye yolun önünde park halinde bulunan bir otomobili elleriyle kaldırarak yolun kenarına çekti. Alevlere havadan ve karadan müdahale gerçekleşti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın saatler süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "21.07.2024 Pazar günü saat 14.00 sıralarında Pendik - Aydos Ormanında yangın çıkmıştır. Yangına, Orman Müdürlüğü ve ilgili birimlerin ekipleri ivedilikle müdahale etmiştir. Yangına 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterle müdahale edilmiş olup, Ayrıca İtfaiye, Afad, emniyet ve diğer ilgili birimlerimiz de toplam 78 ekip, 159 personelle yangına müdahale etmiştir. Orman yangını kontrol altına alınarak, ekiplerin soğutma çalışması devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.