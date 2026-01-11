İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu

İstanbul genelinde kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından yağmur ve şiddetli rüzgar akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini gösterdi. Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kentte etkisini gösteren yağmur daha sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, gök gürültüsü de bazı ilçelerde duyuldu.

SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarını yavaş ve dikkatli şekilde kullandı. Kaldırımda yürüyen yayalar su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Cevizlibağ'da metrobüse gitmek isteyen bazı yolcular yağmurdan korunmak için üst geçidin altında bekledi. Şiddetli yağmur nedeniyle Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak'ta bir evi su bastı. Kent genelinde çeşitli mahallelerde zemin katlarında yer alan iş yerleri ve evlerden ilgili birimlere su baskını ihbarları yapıldı.

YOL ÇÖKTÜ

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bayrampaşa Ordu Caddesi'nde yol çöktü. Çöken yolda sıkışan araç cep telefonu kamerası ile görüntülendi.