İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu

İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
Güncelleme:
İstanbul'a günler öncesinden yapılan uyarının ardından gece saatlerinde yağmur geldi. Şiddetli sağanak yağışta yollar göle döndü, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Bazı noktalarda su baskınları yaşanırken, şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Bayrampaşa'da yağış esnasında yol çöktü.

  • İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
  • Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak'ta bir ev su bastı.
  • Bayrampaşa Ordu Caddesi'nde yol çöktü.

İstanbul genelinde kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından yağmur ve şiddetli rüzgar akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini gösterdi. Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kentte etkisini gösteren yağmur daha sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, gök gürültüsü de bazı ilçelerde duyuldu.

İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu

SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarını yavaş ve dikkatli şekilde kullandı. Kaldırımda yürüyen yayalar su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu

SU BASKINLARI YAŞANDI

Cevizlibağ'da metrobüse gitmek isteyen bazı yolcular yağmurdan korunmak için üst geçidin altında bekledi. Şiddetli yağmur nedeniyle Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak'ta bir evi su bastı. Kent genelinde çeşitli mahallelerde zemin katlarında yer alan iş yerleri ve evlerden ilgili birimlere su baskını ihbarları yapıldı.

İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu

YOL ÇÖKTÜ

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bayrampaşa Ordu Caddesi'nde yol çöktü. Çöken yolda sıkışan araç cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu

İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu

İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Yaşam
500

