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İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 23 Nisan Çarşamba az önce deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 23 Nisan Çarşamba az önce deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!
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23 Nisan 2025 Çarşamba günü deprem mi oldu? Marmara Denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, deprem mi oldu? Son dakika deprem nerede oldu? İşte, detaylar…

23 Nisan 2025 Çarşamba günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 23 Nisan Çarşamba deprem nerede oldu?Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü İstanbul'da meydana gelen deprem, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında en küçüğü 3,9, en büyüğü 6,2 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana geldi.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 23 Nisan Çarşamba deprem nerede oldu?İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen art arda meydana gelen sarsıntıların ardından vatandaşlar sokakta beklemeye başladı.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 23 Nisan Çarşamba deprem nerede oldu?İSTANBL'DA DEPREM NEREDE OLDU

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 23 Nisan Çarşamba deprem nerede oldu?AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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