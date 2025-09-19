İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 19 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk bilgilere göre, İstanbul'da kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Şehrin birçok noktasında hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin merkez üssü ve büyüklüğüyle ilgili ilk veriler kamuoyuyla paylaşılırken, resmi kurumlar da açıklamalarını arka arkaya yayımlıyor. Ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki depremleri anlık olarak izlemekte ve elde edilen verileri düzenli biçimde kamuoyunun erişimine sunmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından, vatandaşlar Kandilli'nin internet sitesi üzerinden güncel deprem verilerine ve son 500 depreme ait ayrıntılı kayıtlara ulaşabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik faaliyetleri haftanın her günü, 24 saat esasına göre kesintisiz olarak izlemekte ve elde ettiği verileri düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Kurum ayrıca, afet bilincini artırmak amacıyla eğitim programları, seminerler ve bilgilendirme çalışmaları da yürütmektedir.

19 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

