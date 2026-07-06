Tayland'daki arkeolojik alanda 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen altın yüzükler bulundu

Tayland'daki bir arkeolojik alanda 2 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen altın yüzükler bulundu.

Tayland hükümetinin Güzel Sanatlar Dairesince yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın Phetchaburi bölgesindeki "Don Yai Thong" arkeolojik alanında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında iki altın yüzük bulundu.

Yetkililer, yüzüklerden birinde, eski Hint yazı sistemi Brahmi alfabesine ait olduğu düşünülen karakterlerin yer aldığını belirtti.

Diğer yüzüğün ise hiçbir desen içermediğini aktaran yetkililer, bunun Hint toplumunda tüccar sınıfını oluşturan Vaishya kastına mensup bir tüccara ait olduğunun değerlendirildiğini kaydetti.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un yaklaşık 130 kilometre güneybatısında bulunan Don Yai Thong arkeolojik alanı, bölge sakinlerinin bu yılın başlarında bir pirinç tarlasında antik bronz davullara ait parçalar bulmasının ardından keşfedildi.

Kazı çalışmalarının ardından, bu alanın yaklaşık 1500 ila 2500 yıl önceye dayanan bir döneme ait olduğu anlaşıldı.