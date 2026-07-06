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Rusya dönüşünde, Alman sevgilisini evde ölü buldu

Rusya dönüşünde, Alman sevgilisini evde ölü buldu
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Rus sevgilisi, kızını almak için gittiği Rusya'dan döndüğünde Alman partneri Arthur Strudel'i evinde hareketsiz halde buldu. Ölüm şüpheli bulunurken cenaze otopsiye gönderildi.

KIZINI almak için gittiği Rusya'dan Antalya'daki evine dönen Rus kadın E.L., Alman sevgilisi Arthur Strudel'in (46) cansız bedeniyle karşılaştı. Ölümü şüpheli bulunan Strudel'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi Paşa Camii Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Alman vatandaşı Arthur Strudel ile birlikte yaşayan E.L., cumartesi günü kızını almak için Rusya'ya gitti. Bugün Antalya'ya dönen E.L., yaklaşık 6 ay önce birlikte satın aldıkları eve geldi. Kapıyı çalmasına rağmen içeriden yanıt alamayan E.L., komşularından yardım istedi.

ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Komşunun bahçe kapısından eve girerek kapıyı açmasının ardından içeri giren E.L., üst kata çıktığında sevgilisi Arthur Strudel'i hareketsiz halde buldu. Çığlıklar içinde aşağı inen kadının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Strudel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli değerlendirmesi üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde yaptığı incelemelerin ardından Strudel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KISA SÜRE ÖNCE EV SATIN ALMIŞLARDI

Arthur Strudel ile sevgilisi E.L.'nin kısa süre önce Türk vatandaşlığı aldığı, yaklaşık 6 ay önce Kaleiçi'nde ev satın alarak tadilat yaptırdıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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