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Ali Koç'tan sürpriz ziyaret

Ali Koç'tan sürpriz ziyaret
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Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, Küçük Kumla Mahallesi’ni ziyaret ederek Sümer Amatör Lig'de mücadele eden Kumlaspor'a başarılar diledi.

  • Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Küçük Kumla Mahallesi'ni ziyaret etti.
  • Ali Koç, Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Tankut Öktem'in kızı Mimar Pınar Öktem Doğan ve atölyedeki öğrencilerle bir araya geldi.
  • Kumlaspor forması ve atkısı hediye edilen Ali Koç, takıma başarı diledi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Bursa’nın Gemlik ilçesinde yer alan Küçük Kumla Mahallesi’ne sürpriz bir ziyarette bulundu.

ALİ KOÇ'TAN SÜRPRİZ ZİYARET

Ziyareti kapsamında bölgenin öne çıkan isimleriyle bir araya gelen Ali Koç, dünyaca ünlü Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Tankut Öktem'in kızı Mimar Pınar Öktem Doğan ve atölyedeki öğrencilerle buluştu. Bu anlamlı ziyarete Küçük Kumla Mahalle Muhtarı Kazım Ata da eşlik etti.

KUMLASPOR'A BAŞARILAR DİLEDİ

Ziyaret esnasında Ali Koç’a keyifli bir sürpriz yapıldı. Bursa Süper Amatör Lig’de mücadele eden Kumlaspor’un forması ve atkısı Ali Koç’a armağan edildi. Kendisine gösterilen bu sıcak ilgiden memnuniyet duyan Koç, Kumlaspor'a başarı dileklerini ileterek muhtar Kazım Ata ile birlikte formayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretin ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

''Bugün misafirimiz Fenerbahçe Başkanlarından Ali Koç oldu. Dünyaca ünlü Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Tankut Öktem hocamızın kızı Mimar Pınar Öktem Doğan'ı ve atölyesindeki öğrencileri ziyarete geldi. Bizler de kendisine Kumlaspor'umuzun formasını hediye ettik. Yakın ilgisinden dolayı Ali Koç Başkanımıza çok teşekkür ederiz.''

Şerife Güzel
Şerife Güzel
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