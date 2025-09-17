İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 17 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı ilk bilgilere göre, İstanbul'da kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Şehrin farklı ilçelerinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli endişeye neden oldu. Depremin merkez üssü ve şiddetine ilişkin ilk veriler kamuoyuyla paylaşılırken, resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar da gelmeye başladı. Olayla ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'deki depremleri anlık olarak izleyen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, meydana gelen sismik hareketlerle ilgili verileri düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen depremlerin ardından vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesi üzerinden en güncel bilgilere ve son 500 depremin kaydına hızlıca ulaşabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik hareketleri haftanın her günü, 24 saat kesintisiz olarak izlemekte ve elde ettiği verileri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca kurum, sadece deprem verileri sunmakla kalmayıp, afet bilincini yükseltmek amacıyla eğitimler, seminerler ve farkındalık programları da düzenlemektedir.

17 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

