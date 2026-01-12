İstanbul'da beklenen yağış başladı! 41 il için yeni uyarı var
İstanbul'un bazı noktalarında kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Avrupa Yakası'nda Silivri ve Çatalca'da araçların üstü ve binaların çatıları beyaza büründü. Öte yandan yeni güne ilişkin yayınlanan hava durumu raporunda 41 il için sarı kodlu uyarı verildi.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü 41 il için sarı kodlu uyarı yayınladı.
- İstanbul'da 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.
- İstanbul'da bazı ilçelerde kar yağışı başladı ve sıcaklıkların 2-3 derece düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün yurdun tamamında yağış var. Ukrayna üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte İzmir ve çevresi ile Akdeniz sahilleri dışındaki hemen hemen tüm kentlerde bu yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının, kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalması İstanbul'da 2-3 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sıcaklık düşüşüyle birlikte İzmir ve Antalya'nın bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerinde bile yerini kara bırakması bekleniyor.
41 KENTE SARI KODLU UYARI
MGM; Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı.
Bu kentlerde yaşayan vatandaşların kuvvetli kar yağışı, fırtına, su baskınları ve çığ tehlikelerine karşı dikkatli olması istendi.
İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından megakentte beklenen kar yağışı bazı ilçelerde etkisini göstermeye başladı. Kentte sıcaklıkların düşmesiyle Avrupa Yakası'nda Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Silivri'nin Akören Mahallesi'nde etkili olan kar nedeniyle araçların üstü ve binaların çatıları beyaza büründü.
ANADOLU YAKASI'NDA KAR YAĞIŞI
İstanbul'da kentin farklı ilçelerinde başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde de kendisini gösterdi. Pendik Aydos Ormanı, Beykoz Kavacık, Çekmeköy ve Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı erken saatlerde başladı. Kar yağışıyla beraber belirli noktalarda beyaz örtü oluşurken yer yer rüzgar da etkili oluyor.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
İstanbul'da eğitime bir gün ara verildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle;
Resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak "8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel" grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır." denildi.
MARMARA
Çok bulutlu. Çanakkale dışında kalan kesimlerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah saatlerinde batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40–60 km/saat kuvvetli rüzgar. Gece ve Salı sabahı buzlanma ve don riski.
Bursa – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
Çanakkale – 4°C – Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar
İstanbul – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
Kırklareli – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
EGE
Çok bulutlu. Kuzey Ege kıyıları dışında bölge genelinde yağış var. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak; Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar. Kuzey kıyılarda 40–60 km/saat kuvvetli rüzgar. İç kesimlerde buzlanma ve don.
Afyonkarahisar – 2°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Denizli – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
İzmir – 8°C – Çok bulutlu; sabah il genelinde, öğleden sonra iç kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak
Muğla – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
AKDENİZ
Çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağış. Genellikle yağmur ve sağanak, akşamdan sonra iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar. Doğu Akdeniz ve Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli yağış.
Adana – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli
Antalya – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; sabah doğu kesimleri yer yer kuvvetli
Hatay – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; yer yer kuvvetli
Isparta – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur; akşamdan sonra kar
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar. Gece ve Salı sabahı buzlanma ve don.
Ankara – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar
Eskişehir – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar
Kayseri – 6°C – Çok bulutlu; aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri ve akşamdan sonra il geneli kar
Konya – 5°C – Çok bulutlu; aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri ve akşamdan sonra il geneli kar
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar. İç kesimlerde buzlanma ve don.
Bolu – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar
Düzce – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur
Sinop – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur; iç kesimleri yer yer karla karışık yağmur
Zonguldak – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur; yüksekleri ve iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı. Samsun, Ordu, Tokat, Giresun ve Trabzon'da yer yer kuvvetli yağmur. Akşamdan sonra iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar. İç kesimlerde 70–90 km/saat fırtına, buzlanma, don ve çığ riski.
Amasya – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri yer yer kar
Rize – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; akşamdan sonra iç ve yüksekleri kar
Samsun – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; akşamdan sonra iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar; yer yer kuvvetli
Trabzon – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; akşamdan sonra iç ve yüksekleri kar; yer yer kuvvetli
DOĞU ANADOLU
Van ve Iğdır dışında aralıklı karla karışık yağmur ve kar. Batı kesimler ve Bingöl çevresi kuvvetli yağışlı. Güney yönlerden 50–70 km/saat fırtına, buzlanma, don, sis ve çığ riski.
Erzurum – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar
Kars – 1°C – Çok bulutlu, akşamdan sonra kar
Malatya – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar; yer yer kuvvetli
Van – 5°C – Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu. Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar. Bölgenin batısı ve Diyarbakır çevresi kuvvetli yağışlı. Güney yönlerden 50–70 km/saat fırtına, buzlanma ve don.
Batman – 12°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak
Diyarbakır – 5°C – Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri kar; yer yer kuvvetli
Gaziantep – 5°C – Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri kar; yer yer kuvvetli
Mardin – 7°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak