İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yeni adli yıl kapsamında adliye muhabirleriyle bir araya geldi. Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre toplantının ana gündemi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması oldu.

"KUYUMCU TERAZİSİ HASSASİYETİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Başsavcı Gürlek, İBB soruşturmasına ilişkin, "100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. İddianame yazılmaya başlandı. İlk operasyonun üzerinden sadece altı ay geçti, bu kadar kısa sürede iddianame aşamasına gelinmesi önemli. Bizde sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklama yapmıyoruz. Eğer böyle biri varsa hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz" dedi.

"CANLI YAYIN İÇİN KANUNİ DÜZENLEME GEREKİR"

Davanın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin tartışmalara da değinen Gürlek, "Kanunda böyle bir madde yok. Düzenleme yapılırsa olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda mevcut" ifadelerini kullandı.

"ETKİN PİŞMANLIKTA BASKI YOK"

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren sanıklara baskı yapıldığı iddialarını da yanıtlayan Gürlek, "Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok, kendileri talepte bulunuyor. Avukatlar her gün adliyeye geliyor, 'Müvekkilim etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyor' diyor. Hatta bazı avukatlar tam tersine baskı yapıp 'konuşmayacaksın' diyor, onları tutukladık. Örneğin Ertan Yıldız itirafçı olduğunda ailesine tehditler gitti, biz de ailesine koruma verdik. 37 avukat gidip görüştü" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

BİRİNCİ DALGA – 19 Mart 2025

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere toplam 106 kişi gözaltına alındı.

92 kişi tutuklama talebiyle sevk edildi; 54 kişi tutuklandı, 41 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında: İmamoğlu, Murat Ongun, Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan ve Buğra Gökce vardı.

İmamoğlu ve Çalık görevden uzaklaştırıldı; Şahan'ın yerine kayyum atandı.

İKİNCİ DALGA – 25 Nisan 2025

53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 50'si yakalandı.

Gözaltında: İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya, Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun.

18 kişi (Cevat Kaya ve Elçin Karaoğlu dâhil) tutuklandı.

ÜÇÜNCÜ DALGA – 20 Mayıs 2025

Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. merkezli operasyonda 22 kişiye gözaltı kararı çıktı.

20 kişi gözaltına alındı; 13'ü tutuklandı.

Gözaltına alınanlar arasında İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin ve Çeşme Bld. Başkan Yardımcısı Onur Gülin bulunuyordu.

DÖRDÜNCÜ DALGA – 23 Mayıs 2025

İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı hedef alındı.

49 kişiye gözaltı kararı çıktı; 44 kişi yakalandı.

25 kişi tutuklandı, aralarında Ali Kurt, Yavuz Saltık ve Kadriye Kasapoğlu da vardı.

BEŞİNCİ DALGA – 31 Mayıs 2025

Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

38 kişi yakalandı; 22'si tutuklandı.

ALTINCI DALGA – 18 Temmuz 2025

17 kişi gözaltına alındı.

8 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrol aldı.

Tutuklananlar arasında Boğaziçi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan vardı.

YEDİNCİ DALGA – 29 Temmuz 2025

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

25 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet adli kontrolle serbest kaldı.

SEKİZİNCİ DALGA – 12 Ağustos 2025

13 kişi gözaltına alındı; 6'sı tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Taner Çetin'in oğlu Örsan Çetin vardı.

DOKUZUNCU DALGA – 15 Ağustos 2025

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 44 kişi gözaltına alındı.

17 kişi tutuklandı, 27 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

DİĞER OPERASYONLAR

22 Mayıs 2025: İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye operasyon, 7 kişi tutuklandı.

5 Temmuz 2025: Etkin pişmanlıktan yararlanan Aktaş'ın ifadeleri sonrası; Adana Bld. Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Bld. Başkanvekili Ahmet Şahin tutuklandı.

42 ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI