İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ve dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şehrin dört bir yanında çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla kutlayacak. Taksim'de gerçekleştirilecek resmi tören, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemli bir parçası olacak. İSTANBUL 23 NİSAN ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER! İstanbul'da 23 Nisan etkinlikleri nerede, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL 23 NİSAN ETKİNLİK TAKVİMİ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şehrin çocuklarına iki farklı festival sunacak. İlk kez düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, İBB Kültür tarafından 18-24 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu festival, dünya genelinde 16 ülkeden çocuk halk dansları topluluğunu ve 394 çocuğu İstanbul'da ağırlayacak.

İBB Kültür tarafından 18-24 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, Türk ve dünya çocuklarını İstanbul'da bir araya getirecek. Festivalde Almanya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Filistin, Gürcistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Meksika, Kolombiya, Kosova, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya ve Ukrayna'dan çocuk halk dansları toplulukları yer alacak.

ÜNLÜ SANATÇILAR

Ayrıca, Türkiye'den Ağrı, Gaziantep, Hatay Samandağ, Sinop, Malatya ve Trabzon'dan halk dansları toplulukları da bu renkli festivalde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yer alacak. İstanbul'un ev sahipliğini üstlendiği festivalde, İBB Kültür Sanat Eğitimleri ile oluşturulan gruplar ve İstanbul'u temsil eden ekipler de yer alacak.

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, sadece dans gösterileriyle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda Ceza ve Zeynep Bastık gibi ünlü sanatçıların konserleri, tiyatro oyunları, akrobasi, sirk ve illüzyon gösterileri gibi çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Bu renkli etkinlikler, İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleşecek. İBB Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Art İstanbul Feshane, Arnavutköy İSKİ Terkos Kültür Evi ve Yaşam Parkı, Baruthane, Bayrampaşa Atatürk Parkı, Büyükada Atatürk Meydanı, Çatalca Cumhuriyet Meydanı, Çekmeköy, Çubuklu Silolar, Gaziosmanpaşa, Kadıköy İstanbul Oyuncak Müzesi, Sancaktepe Belediye Binası Önü, Silivri, Sultanbeyli, Şile, Turşucuzade Konağı, Tuzla Sahil Tören Alanı, Üsküdar Sahil Meydanı ve Zeytinburnu Topkapı Kültür Parkı İçi-Topkapı Amfi gibi İstanbul'un 19 ayrı noktasında gerçekleşecek. Bu çeşitlilik, festivalin geniş bir kitleye ulaşmasını ve farklı etkinliklerle çocuklara unutulmaz bir deneyim sunmasını sağlayacak.