İncirlik Hava Üssü nerede, ne zaman açıldı? İncirlik Hava Üssü kaç yılında kuruldu? İncirlik Hava Üssü kime ait?

İncirlik Hava Üssü nerede, ne zaman açıldı? İncirlik Hava Üssü kaç yılında kuruldu? İncirlik Hava Üssü kime ait? soruları gündemde. İncirlik Hava Üssü, tarihiyle ilgilenen ve araştıran birçok sosyal medya kullanıcısının ilgisini çekmektedir. NATO'nun altı taktik nükleer silah bulunduran üssünden biri olan İncirlik Hava Üssü, hem ABD Hava Kuvvetleri hem de Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmaktadır. İncirlik Hava Üssü nerede ve ne zaman kuruldu? Detaylar haberimizdedir...

İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ NEREDE?

İncirlik Hava Üssü, Adana ilinin İncirlik beldesinde bulunan bir hava üssüdür. Adana şehir merkezinin 8 km doğusunda ve Akdeniz'e 56 km mesafededir. Birincil olarak Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan üs, Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. İncirlik Üssü, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Hava Kuvvetleri üslerinden biridir, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir. Avrupa'da taktik nükleer silahlar bulunduran altı NATO üssünden biridir.

İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ NE ZAMAN AÇILDI?

1951 yılında inşaatına başlanan İncirlik Üssü, Aralık 1951'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hizmetinde ortak kullanıma açıldı.

İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu birincil birim ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Kanat, (39 ABW) 'dir. İncirlik Hava Üssü ile ilgili 57 Sertleştirilmiş uçak barınakları arasında bulunan bir 3.048 m (10.000 ft) -Uzun pisti vardır.

İNCİRLİK ÜSSÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

İncirlik Hava Üssü, Adana ilinin İncirlik beldesinde bulunan bir hava üssüdür. Birincil olarak Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan üs, Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. İncirlik Üssü, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Hava Kuvvetleri üslerinden biridir, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir. 1951 yılında inşaatına başlanan İncirlik Üssü, Aralık 1951'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hizmetinde ortak kullanıma açıldı.

İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ'NÜN ADI NEDEN DEĞİŞTİ?

Adana'da bulunan askeri üssün, 1955 yılında resmi ismi 'Adana Hava Üssü' olarak değiştirildi. 1958'e gelindiğinde ise 'İncirlik Hava Üssü' adını aldı. 2024 itibariyle de Milli Savunma Bakanlığı'nın aldığı kararla '10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı' ismi verildi.

Hava Kuvvetleri'nde üsler 'ana jet', 'ana ulaştırma' ve 'tanker üssü' olarak sınıflandırılıyor. İncirlik, Türk Hava Kuvvetleri tarafından '10. Tanker Üs Komutanlığı' olarak adlandırılıyordu. Geçtiğimiz yıllarda yine ihtiyaçlar doğrultusunda Merzifon'da bulunan 152. Filo, İncirlik'e kaydırıldı. Muharip bir filonun İncirlik'te görevlendirilmesiyle burası 'Tanker Üssü' kategorisinden çıktı ve 'Ana Jet Üssü' oldu.

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