Ihlara Vadisi nerede? Ihlara Vadisi hangi şehirde, ilde? Ihlara Vadisine nasıl, nereden gidilir?

Ihlara Vadisi nerede? Merak ediliyor. Ihlara Vadisi 18 kilometre uzunluğunda, ortalama 150 metre derinliğinde ve 200 metre genişliğinde, bünyesinde binlerce yaşam alanı bulunduruyor. Diğer kanyonlardan farklı olarak geçmiş dönemlerde içerisinde insanların yaşadığı dünyanın en büyük kanyonu olma özelliğini taşımakta. Peki, Ihlara Vadisi nerede? Ihlara Vadisi hangi şehirde, ilde? Ihlara Vadisine nasıl, nereden gidilir?

IHLARA VADİSİ NEREDE?

Aksaray'ın Güzelyurt İlçesi'nde bulunan Ihlara Vadisi, dünya üzerindeki kanyonlar arasında önemli bir yere sahip. 18 kilometre uzunluğunda ve binlerce yaşam alanı bulunduran vadi, doğa, tarih, sanat ve kültür olgusunun bir araya geldiği nadir alanlardan biri.

Ihlara Vadisi

Ihlara Vadisi'nin dikkat çeken bir başka özelliği ise doğasıdır. Duvar gibi dik, derin ve dar vadinin tabanındaki suyun kenarında, bağlar ve bahçelerden oluşan yoğun bir yeşillik şeridi yer alır. Görüntü, adeta doğa kendini vadi içine gizlemiş hissi veriyor. Vadi çevresinde bozkır görünüşlü ve cılız bitki örtüsü hâkim. Vadinin yamaçlarına geldiğinizde ise zengin ve yeşil bir doğa parçasının vadi içinde saklandığını görebilirsiniz.

Çorak topraklar içine gizlenmesi Vadi'ye oldukça özel kılıyor. Vadi tabanında bölgedeki karasal iklimden farklı olarak, Akdeniz iklimine yakın bir iklim görülmektedir. Vadi tabanı bu özelliği ile doğal bir mikroklima alanı. Buna bağlı olarak vadi tabanında başta Antep fıstığı olmak üzere çok çeşitli bitkiler yetişmekte.

Eşsiz güzelliğe sahip Ihlara Vadisi, yerli ve yabancı birçok turistin uğrak yeri haline geldi. Vadi'ye ayak basan herkes gizlenmiş doğaya hayran kalıyor.