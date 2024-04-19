Hucurat Suresi kaç sayfa? Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi kaçıncı cüz, hangi sayfada, sayfa kaçta? Hucurat Suresi kaç ayettir, ayet sayısı kaç?

Ölmüşlerimizin ruhlarına Hucurat Suresi okumak oldukça sevaptır. Hucurat Suresi'ni okumak isteyen vatandaşlar sureyi Kur'an-ı Kerim'de hızlı bir şekilde bulmak için sayfa sayısını merak ediyorlar. Sizlere Hucurat Suresi'nin tam olarak kaçıncı sayfada bulunduğunu ve toplam kaç sayfa olduğunu açıklayacağız.

HUCURAT SURESİ HAKKINDA BİLGİLER

Medine döneminde inmiştir. 18 âyettir. Sûre, adını dördüncü âyette geçen "Hucurât" kelimesinden almıştır. Hucurât odalar demektir. Burada Hz.Peygamber'in aile efradıyla birlikte ikamet ettiği odalar kastedilmektedir. Sûrede başlıca, mü'minlerin, gerek Hz. Peygambere karşı, gerek kendi aralarında uymaları gereken bazı görgü ve ahlâk kuralları konu edilmektedir.

HUCURAT SURESİ KAÇINCI CÜZDE YER ALIYOR?

Hucurat Suresi Kur'anı Kerim'de 26. cüzde yer almaktadır. Hucurat Suresi toplam 2.5 (2 buçuk) sayfa sürmektedir. Sure toplam 3 sayfadır. İlk sayfası yarım sayfa uzunluğundadır. Diğer iki sayfa ise tam uzunluktadır. Hucurat Suresi'nin ilk sayfası 514. sayfada, ikinci sayfası 515. sayfada ve 3. sayfası ise 516. sayfadadır.

Hucurat Suresi 1. sayfası : 26. cüzün 14. sayfasındadır. (26. cüzde yer alıyor)

Hucurat Suresi 2. sayfası : 26. cüzün 15. sayfasındadır. (26. cüzde yer alıyor)

Hucurat Suresi 3. sayfası : 26. cüzün 16. sayfasındadır. (26. cüzde yer alıyor)

HUCURAT SURESİ KAÇ SAYFADIR?

Hucurat Suresi toplam 2 buçuk (2,5) sayfa sürmektedir. Hucurat Suresi'nin 1. sayfası 514. sayfadadır. 2. sayfası 515. sayfada ve 3. sayfası 516. sayfadadır. İlk sayfası yarım sayfa uzunluğundadır. Diğer iki sayfası ise tam sayfa uzunluğunda sürüyor. Hucurat Suresi kandillerde, önemli dini gecelerde sıklıkla okunan ve çok faziletli bir suredir. Ölmüşlerimizin ruhlarına da okuyarak onlara hediye gönderebiliriz. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin...

HUCURAT SURESİ KUR'AN-I KERİM'DE HANGİ SAYFADA?

Hucurat Suresi 514. sayfada bulunmaktadır. Fakat bu Kur'an-ı Kerim basımevlerine göre değişkenlik göstermektedir. Bazı Kur'anı Kerim'lerde 2 sayfa oynama olabiliyor. Yani Hucurat Suresi normalde Diyanet'in resmi web sitesine göre 514. sayfada gözükmektedir. Fakat yayımevlerindeki basım değişikliğinden dolayı bazı Kur'an'ı Kerim'lerde Hucurat Suresi 516. sayfada yer alabilir.

Buna göre:

Hucurat Suresi 1. sayfası : 514. sayfadadır. (516. sayfada da olabilir. Yayımevlerine göre değişiyor.)

Hucurat Suresi 2. sayfası : 515. sayfadadır. (517. sayfada da olabilir. Yayımevlerine göre değişiyor.)

Hucurat Suresi 3. sayfası : 516. sayfadadır. (518. sayfada da olabilir. Yayımevlerine göre değişiyor.)

Hucurat Suresi Kur'an-ı Kerim'deki Sayfa Sayfa Yerleri:

Hucurat Suresi 1. sayfası (514. sayfada)

Hucurat Suresi 2. sayfası (515. sayfada)

Hucurat Suresi 3. sayfası (516. sayfada)

HUCURAT SURESİ NUZÜL

Hucurât sûresi, Tahrîm sûresinden önce ve Mücâdele'den sonra Medine'de, hicretin 9. yılında nâzil olmuştur. Sûrelerin ve âyetlerin gelmesi için mutlaka özel bir sebebin bulunması gerekmemekle beraber bir olay, soru ve beklenti üzerine gelmiş birçok âyet ve sûrenin de bulunduğunu biliyoruz. Bu sûrenin ilk âyetinin, sözde veya davranışta Hz. Peygamber'in önüne geçerek veya onun sözünü keserek edebe aykırı davrananları uyarmak için geldiği nakledilmiştir (Ebû Bekir İbnü'l-Arabî, IV, 1712).

HUCURAT SURESİ KONUSU NEDİR?

Sûrede, müslümanların Allah'a ve resulüne karşı riayet etmeleri gereken edep, kendi aralarında ve başkalarıyla ilişkilerinde takınmaları gereken ahlâkî tavır konularında buyruk ve tavsiyelere yer verilmiş, müminler arasında çıkacak ihtilâfların nasıl çözüleceği açıklanmış, insanların kök birliği ve eşitliği etkili bir üslûp içinde ilân edilmiş, üstünlüğün fırsat eşitliği içinde yapılacak yarışla elde edileceği vurgulanmış, iman ve islâm kavramlarıyla ilgili önemli açıklamalar yapılmıştır.

Râzî'nin, sûrenin ana konularıyla ilgili olarak yaptığı sistematik açıklama ilgi çekicidir: Bu sûrede müminler, güzel ahlâk kurallarına yönlendirilmektedir. Riayet edilmesi gereken edep ve ahlâk kuralları ya Allah ya resulü ya da başkalarıyla ilgilidir. Başkaları ya iman, ibadet ve güzel ahlâk yolunu tutanlardır yahut yoldan sapanlardır (fâsıklardır). Doğru yolda olanlar da ya bir arada bulunurlar veya ayrı yerlerde. Böylece ahlâk ve davranış bakımından müminin karşısında beş farklı muhatap vardır. Sûrenin 1, 2, 6, 11 ve 12. âyetlerine "Ey iman edenler" diye başlanmış ve her birinde yukarıda sıralanan muhataplardan biriyle ilgili ahlâk, edep ve davranış kurallarına yer verilmiştir (XXVII, 118).