Hollywood'un ünlü ismi Terry Crews, Tarzını Vitali Tailor ile Tamamladı!

Güncelleme:
Hollywood'un Güçlü İmajı, Vitali'nin Kişiye Özel Zarafetiyle Buluşuyor

Özel dikim erkek giyimde kalite, zarafet ve modern duruşu bir araya getiren Vitali Tailor, Hollywood dünyasında da dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü aktör Terry Crews, kırmızı halı tercihinde Vitali Tailor'ı seçerek markanın uluslararası prestijini bir kez daha güçlendirdi.

Hollywood'un Tercihi: Kişiye Özel Şıklık

Vitali Tailor, dünyanın en seçkin İtalyan, İngiliz ve Fransız kumaşlarının kullanıldığı, tamamen kişiye özel dikilen smokin, takım elbise, ceket, dış giyim ve aksesuar tasarımlarıyla tanınıyor. Modern erkeğin stil anlayışını kusursuz biçimde tamamlayan bu özel koleksiyonlar; müşterinin yaşı, bedeni, yaşam tarzı, karakteri ve güncel moda trendleri detaylı şekilde analiz edilerek hazırlanıyor.

Hollywood yıldızı Terry Crews da güçlü stile sahip duruşunu Vitali Tailor'ın özel dikim dokunuşuyla birleştirerek markanın "uluslararası beğeni" yolculuğuna değer kattı.

Vitali Tailor'dan Açıklama

Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Kılıç, markanın vizyonunu şöyle özetliyor:

"Vitali Tailor, zarif ve sofistike erkek giyim anlayışını kişiye özel tasarım ile birleştiriyor. Her detayda kaliteyi, estetiği ve işçiliği ön planda tutarak erkek modasında ulaşılabilir lüksü yeniden tanımlıyoruz. Vitali Tailor, sadece bir giyim markası değil; stil sahibi erkeklerin imzası haline gelen özgün bir moda deneyimi sunuyor."

Vitali Tailor Hakkında

Vitali Tailor, özel dikim erkek giyiminde dünya standartlarında hizmet sunan seçkin bir moda markasıdır. İtalya, İngiltere ve Fransa'nın en prestijli kumaşlarını kullanan Vitali Tailor, kişiye özel dikim anlayışını modern erkek modasıyla birleştirerek fark yaratan koleksiyonlar ortaya koymaktadır. Marka; kalite, zarafet, işçilik ve kişisel stil bütünlüğünü esas alarak "kişiye özel lüks" kavramının Türkiye'deki öncülerinden biridir.

Senem Zafer
Haberler.com / Alışveriş
Haberler.com
