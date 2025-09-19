Hasan Dere kimdir? Asena'nın eski eşi Hasan Dere kaç yaşında, nereli?

Asena ile yaşadığı ayrılık haberleriyle yeniden gündeme gelen Hasan Dere, kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Ünlü dansçıyla olan evliliği ve sonrasında yaşanan gelişmelerle sıkça konuşulan Hasan Dere'nin hayatı, kariyeri ve kişisel geçmişi araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HASAN DERE KİMDİR?

Hasan Dere, 1973 yılında Almanya'nın Dortmund şehrinde dünyaya gelmiştir. İş dünyasında özellikle işletmecilik alanında faaliyet göstermektedir. Restoran işletmeciliği yaparak eğlence sektöründe adından söz ettiren Hasan Dere, Almanya'da tanınan ve saygın bir isim olarak bilinir. Sadece Almanya'da değil, Türkiye'de de iş hayatına atılarak İstanbul'da çeşitli iş girişimlerinde bulunmuştur. Başarılı iş hayatı ve sahip olduğu mekanlarla eğlence dünyasında tanınan önemli bir figür haline gelmiştir.

Özel yaşamında ise ünlü dansçı Asena ile 2017 yılında evlenmiş, bu evlilik dönemi magazin basınında geniş yer bulmuştur. Hasan Dere, iş hayatındaki başarıları ve sosyal çevresiyle dikkat çeken, sektörde deneyimli bir işletmecidir.

HASAN DERE KAÇ YAŞINDA?

Hasan Dere, 1973 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Almanya'da doğup büyüyen Hasan Dere, orta yaşlarda hem Avrupa'da hem Türkiye'de aktif bir iş hayatı sürdürmüştür. 52 yaşında olmasına rağmen genç ve dinamik bir yapıya sahip olan Dere, hem iş dünyasında hem sosyal yaşamında aktif rol almaya devam etmektedir.

HASAN DERE NERELİ?

Hasan Dere, Almanya'nın Dortmund şehrinde doğmuş ve büyümüştür. Köken olarak ise ailesi Türkiye'den Almanya'ya göç etmiş bir aileye mensuptur. Almanya'da büyümesine rağmen Türkiye ile olan bağlarını koparmayan Hasan Dere, İstanbul'da da iş kurarak iki ülke arasında aktif bir yaşam sürdürmektedir. Böylece hem Avrupa hem de Türkiye kültürlerini yakından tanıyan ve iş hayatında bu avantajları kullanan başarılı bir iş insanıdır.

ASENA İLE HASAN DERE BOŞANIYOR MU?

Son günlerde magazin gündeminde sıkça konuşulan konulardan biri de Asena'nın boşanma kararı oldu. Ünlü dansçı ve şarkıcı Asena, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eşi Hasan Dere ile boşanacaklarını duyurdu. Paylaştığı samimi mesajda, ilişkilerinin dostane bir şekilde sonlandığını ve karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdıklarını belirtti.

Bu açıklama, hayranları ve takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı. Asena ve Hasan Dere çifti, uzun yıllardır birlikte olmalarına rağmen, son dönemde yaşadıkları anlaşmazlıkların evliliklerini sona erdirme kararı almalarına neden olduğu iddia edildi. Ancak çift, yaşanan süreci olgunlukla yöneterek, karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde ilişkilerini bitirdiklerini vurguladı.

ASENA KİMDİR?

Asena, gerçek adıyla Onur Çakmak, 1977 yılında İstanbul'da doğmuş, Türkiye'nin önde gelen dansçılarından, şarkıcı ve oyuncularından biridir. Almanya'da büyüyen Asena, küçük yaşta bale eğitimi aldıktan sonra dans kariyerine yöneldi. 1990'lı yılların sonlarından itibaren profesyonel dans hayatına adım atan Asena, Türkiye'de dansözlüğü bir meslek ve sanat dalı olarak tanıtmakta öncü rol oynadı.

Dans kariyerinin yanı sıra şarkıcılık ve oyunculuk alanlarında da çalışmalar yaptı. Türkiye'de birçok televizyon programında yer aldı, yarışmalarda boy gösterdi ve geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Ayrıca oryantal dansın bir spor olarak kabul edilmesi için önemli katkılarda bulundu.