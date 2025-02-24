Hasan Çelebi kimdir? Hattat Hasan Çelebi Türk mü, nereli?
Türk hat sanatının en önemli isimlerinden biri olan Hasan Çelebi'nin vefat haberi sanat dünyasında geniş yankı uyandırdı. Kısa süre içerisinde merak konusu haline gelen ünlü hattat, yaşamı ve başarılarıyla da merak konusu haline geldi. Peki, Hasan Çelebi kimdir? Hattat Hasan Çelebi Türk mü, nereli? İşte, ünlü hattat hakkında merak edilen detaylar…
Sultanahmet Camii, Hırka-i Şerif Camii, Büyük Çamlıca Camii ve dünyanın dört bir yanındaki önemli ibadethanelerdeki hat çalışmalarında imzası bulunan Hasan Çelebi'nin vefat haberi, sanat dünyasına büyük üzüntü yarattı. Uzun yıllar boyunca klasik Osmanlı hat sanatını yaşatmak için eğitimler veren Hasan Çelebi, vefat haberinin ardından en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Hasan Çelebi kimdir? Hattat Hasan Çelebi Türk mü, nereli? İşte, merak edilenler…
HATTAT HASAN ÇELEBİ KİMDİR?
1937 yılında Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnciköy'de doğan Hasan Çelebi, hat sanatına duyduğu ilgiyi küçük yaşlardan itibaren geliştirmeye başladı. Babası Tahsin Efendi, annesi ise Sâkine Hanım'dır. Kendi çabasıyla okumayı öğrenen Hasan Çelebi, dayısı Yusuf Altaş'tan Kur'an eğitimi aldı. Küçük yaşlarda köylerindeki caminin hat yazılarından etkilenerek, bu sanat dalına ilgisini artırdı ve yazıları taklit etmeye başladı. 1954 yılında İstanbul'a giderek Üçbaş ve Çinili Medreseleri'nde Arapça ve din dersleri aldı.
1956'dan itibaren Üsküdar'da müezzinlik ve imamlık yapmaya başlayan Çelebi, 1960 Darbesi sonrası İstanbul'dan ayrılarak Artvin'in Yusufeli ilçesinde müezzin olarak görev yaptı. 1963 yılında tekrar İstanbul'a döndü ve 1987 yılında emekli oluncaya kadar imamlık görevini sürdürdü. İstanbul'a döndükten sonra, hattat Halim Özyazıcı'dan dört ay boyunca hat dersleri alan Hasan Çelebi, 1964 yılında Hamid Aytaç'ın öğrencisi oldu. Bu eğitimi Hamid Aytaç'ın vefatına kadar tam 18 yıl devam etti. 1975 yılında sülüs ve nesih icazetini Hamid Aytaç'tan alırken, 1981 yılında ise Kemal Batanay'dan ta'lik ve rik'a icazetini aldı.
1976 yılından itibaren öğrenci yetiştirmeye başlayan Hasan Çelebi, bugüne kadar elliden fazla hattat yetiştirmiştir. 1992 yılından itibaren IRCICA tarafından düzenlenen uluslararası hat yarışmalarında jüri üyesi olarak görev aldı. Yalnızca eserleriyle değil, yetiştirdiği öğrencilerle de hat sanatının geleceğine yön veren bir usta olarak kabul edilen Hasan Çelebi, Türkiye'de ve dünya genelinde yüzlerce hattatın yetişmesine katkı sağlamıştır. UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanına layık görülmesi, onun hat sanatına olan büyük katkılarının en önemli göstergelerinden biridir.
Osmanlı döneminin klasik hat sanatını modern dönemde yaşatmayı sürdüren Hasan Çelebi, geleneksel sanat anlayışını bozmadan, bu sanata yenilikçi bir bakış açısı kazandırmıştır. Kufi, sülüs, nesih ve ta'lik gibi farklı hat yazı türlerinde eserler veren usta sanatçı, estetik çizgileri ve kusursuz harf formları ile dünya çapında büyük saygı görmüştür. Eğitim verdiği öğrenciler ve gerçekleştirdiği hat çalışmaları ile hat sanatına yön veren isimlerden biri olmaya devam eden Hasan Çelebi, geleneksel sanatların günümüzde de yaşatılmasını sağlamış önemli bir sanatçılar arasında yer alır. Türk hat sanatının önde gelen isimlerinden Hasan Çelebi, 24 Şubat 2025 tarihinde 88 yaşında İstanbul'da vefat etmiştir.
HASAN ÇELEBİ'NİN ESERLERİ NELERDİR?
Yurtiçi eserleri:
- TBMM Mescidi
- Reşadiye Camii, Eskişehir
- Merkez Camii, Van
- İki Kapılı Cami, Kayseri
- Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii, Kayseri
- Yeni Cami kubbe yazıları
- Sahil Yolu Camii mermer üzeri yazıları, Rize
- Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii, Erzurum
- Molla Kâzım Türbesi taş üzeri yazıları, Siirt
- Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii, İstanbul
- Üsküdar Selami Ali Camii, İstanbul
- Ümraniye Son Durak Camii, İstanbul
- Çağlayan Camii
- Hürriyet Tepesi Cengiz Topel Camii, İstanbul
- Fenerbahçe Camii, İstanbul
- Yeniden inşa ettirilen Maltepe Camii
- Mehmet Zahit Kotku Camii, Üsküdar, İstanbul
- Güzelce Camii çini üzeri yazıları, Büyükçekmece, İstanbul
- Yunus Emre Camii, Merter, İstanbul
- Ortaçeşme Camii, Beykoz, İstanbul
- Çilehane Camii, Çamlıca, İstanbul
- Yıldırım Beyazid Camii, Çengelköy, İstanbul
Yurtdışı eserleri:
- İslam Tıp Merkezi Camii'nin iç ve dış yazıları, Kuveyt
- Ravza-i Mutahhara'da Cuma ve Mülk sureleri, Suudi Arabistan
- Kuba Mescidi'nin kubbe kuşakları ve mihrap cephesi yazıları, Suudi Arabistan
- Kıbleteyn Mescidi'nin yazıları, Suudi Arabistan
- Mescid-i Cuma'nın kubbe eteğine kuşak olarak Cuma Suresi, Suudi Arabistan
- Cidde'de Harîsî ve Salih Kamil camilerinin yazıları, Suudi Arabistan
- Almatı'da merkez Cuma Camii'nin seramikle işlenen yazıları, azakistan
- Pforzheim şehrinde Fatih Camii, Almanya
- Genk şehrinde Yunus Emre Camii, Belçika
- Johannesburg Cuma Camii, Güney Afrika'da
- Mostar kentinde Nezir Ağa Camii'nin yazıları, Bosna
HASAN ÇELEBİ HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI?
- 2007-Geleneksel Sanatlar Derneği Hüsn-i Hat Buluşması Gümüş Lale Ödülü
- 2008-Kültür Bakanlığı Sanata Hizmet Ödülü
- 2011: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü
- 2013 - Erzurum Atatürk Üniversitesi "Fahri Doktor" unvanı
- 2016 - Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Geleneksel Sanatlar Ödülü