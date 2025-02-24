Sultanahmet Camii, Hırka-i Şerif Camii, Büyük Çamlıca Camii ve dünyanın dört bir yanındaki önemli ibadethanelerdeki hat çalışmalarında imzası bulunan Hasan Çelebi'nin vefat haberi, sanat dünyasına büyük üzüntü yarattı. Uzun yıllar boyunca klasik Osmanlı hat sanatını yaşatmak için eğitimler veren Hasan Çelebi, vefat haberinin ardından en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Hasan Çelebi kimdir? Hattat Hasan Çelebi Türk mü, nereli? İşte, merak edilenler…

HATTAT HASAN ÇELEBİ KİMDİR?

1937 yılında Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnciköy'de doğan Hasan Çelebi, hat sanatına duyduğu ilgiyi küçük yaşlardan itibaren geliştirmeye başladı. Babası Tahsin Efendi, annesi ise Sâkine Hanım'dır. Kendi çabasıyla okumayı öğrenen Hasan Çelebi, dayısı Yusuf Altaş'tan Kur'an eğitimi aldı. Küçük yaşlarda köylerindeki caminin hat yazılarından etkilenerek, bu sanat dalına ilgisini artırdı ve yazıları taklit etmeye başladı. 1954 yılında İstanbul'a giderek Üçbaş ve Çinili Medreseleri'nde Arapça ve din dersleri aldı.

Hasan Çelebi kimdir

1956'dan itibaren Üsküdar'da müezzinlik ve imamlık yapmaya başlayan Çelebi, 1960 Darbesi sonrası İstanbul'dan ayrılarak Artvin'in Yusufeli ilçesinde müezzin olarak görev yaptı. 1963 yılında tekrar İstanbul'a döndü ve 1987 yılında emekli oluncaya kadar imamlık görevini sürdürdü. İstanbul'a döndükten sonra, hattat Halim Özyazıcı'dan dört ay boyunca hat dersleri alan Hasan Çelebi, 1964 yılında Hamid Aytaç'ın öğrencisi oldu. Bu eğitimi Hamid Aytaç'ın vefatına kadar tam 18 yıl devam etti. 1975 yılında sülüs ve nesih icazetini Hamid Aytaç'tan alırken, 1981 yılında ise Kemal Batanay'dan ta'lik ve rik'a icazetini aldı.

Hasan Çelebi nerelidir

1976 yılından itibaren öğrenci yetiştirmeye başlayan Hasan Çelebi, bugüne kadar elliden fazla hattat yetiştirmiştir. 1992 yılından itibaren IRCICA tarafından düzenlenen uluslararası hat yarışmalarında jüri üyesi olarak görev aldı. Yalnızca eserleriyle değil, yetiştirdiği öğrencilerle de hat sanatının geleceğine yön veren bir usta olarak kabul edilen Hasan Çelebi, Türkiye'de ve dünya genelinde yüzlerce hattatın yetişmesine katkı sağlamıştır. UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanına layık görülmesi, onun hat sanatına olan büyük katkılarının en önemli göstergelerinden biridir.

Hattat Hasan Çelebi

Osmanlı döneminin klasik hat sanatını modern dönemde yaşatmayı sürdüren Hasan Çelebi, geleneksel sanat anlayışını bozmadan, bu sanata yenilikçi bir bakış açısı kazandırmıştır. Kufi, sülüs, nesih ve ta'lik gibi farklı hat yazı türlerinde eserler veren usta sanatçı, estetik çizgileri ve kusursuz harf formları ile dünya çapında büyük saygı görmüştür. Eğitim verdiği öğrenciler ve gerçekleştirdiği hat çalışmaları ile hat sanatına yön veren isimlerden biri olmaya devam eden Hasan Çelebi, geleneksel sanatların günümüzde de yaşatılmasını sağlamış önemli bir sanatçılar arasında yer alır. Türk hat sanatının önde gelen isimlerinden Hasan Çelebi, 24 Şubat 2025 tarihinde 88 yaşında İstanbul'da vefat etmiştir.

Hasan Çelebi eserleri

HASAN ÇELEBİ'NİN ESERLERİ NELERDİR?

Yurtiçi eserleri:

TBMM Mescidi

Reşadiye Camii, Eskişehir

Merkez Camii, Van

İki Kapılı Cami , Kayseri

, Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii, Kayseri

Yeni Cami kubbe yazıları

Sahil Yolu Camii mermer üzeri yazıları, Rize

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii, Erzurum

Molla Kâzım Türbesi taş üzeri yazıları, Siirt

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii, İstanbul

Üsküdar Selami Ali Camii, İstanbul

Ümraniye Son Durak Camii, İstanbul

Çağlayan Camii

Hürriyet Tepesi Cengiz Topel Camii, İstanbul

Fenerbahçe Camii, İstanbul

Yeniden inşa ettirilen Maltepe Camii

Mehmet Zahit Kotku Camii, Üsküdar, İstanbul

Güzelce Camii çini üzeri yazıları, Büyükçekmece, İstanbul

Yunus Emre Camii, Merter, İstanbul

Ortaçeşme Camii, Beykoz, İstanbul

Çilehane Camii, Çamlıca, İstanbul

Yıldırım Beyazid Camii, Çengelköy, İstanbul

Yaşayan İnsan Hazinesi Hasan Çelebi

Yurtdışı eserleri:

İslam Tıp Merkezi Camii'nin iç ve dış yazıları, Kuveyt

Ravza-i Mutahhara'da Cuma ve Mülk sureleri, Suudi Arabistan

Kuba Mescidi'nin kubbe kuşakları ve mihrap cephesi yazıları, Suudi Arabistan

Kıbleteyn Mescidi'nin yazıları, Suudi Arabistan

Mescid-i Cuma'nın kubbe eteğine kuşak olarak Cuma Suresi, Suudi Arabistan

Cidde'de Harîsî ve Salih Kamil camilerinin yazıları, Suudi Arabistan

Almatı'da merkez Cuma Camii'nin seramikle işlenen yazıları, azakistan

Pforzheim şehrinde Fatih Camii, Almanya

Genk şehrinde Yunus Emre Camii, Belçika

Johannesburg Cuma Camii, Güney Afrika'da

Mostar kentinde Nezir Ağa Camii'nin yazıları, Bosna

Hasan Çelebi ödülleri

HASAN ÇELEBİ HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI?

2007-Geleneksel Sanatlar Derneği Hüsn-i Hat Buluşması Gümüş Lale Ödülü

2008-Kültür Bakanlığı Sanata Hizmet Ödülü

2011: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

2013 - Erzurum Atatürk Üniversitesi "Fahri Doktor" unvanı

2016 - Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Geleneksel Sanatlar Ödülü

Hatta Hasan Çelebi