HAFTA SONU HAVA DURUMU 6-7 TEMMUZ | Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?

Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak ve hava durumu tahmini merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre bugün megakentte gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği bildirildi. Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM tarafından yapılan açıklamada bugün megakentte sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan da (AKOM) yapılan uyarıda, bugün megakentte metrekareye 3 ila 10 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği açıklandı. Rüzgarın ise poyrazdan orta kuvvette, akşam ise sert eseceği duyuruldu.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NEDİR?

Ankara Hava Durumu: Ankara şehrinde 04 Temmuz 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 34 dereceyi gösteriyor. 05 Temmuz 2024 Cuma günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 28 derece olacağı tahmin edilmekte. 06 Temmuz 2024 Cumartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 29 dereceyi gösterecek. 07 Temmuz 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 33 dereceyi bulacak. 08 Temmuz 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek.

İstanbul Hava Durumu: İstanbul şehrinde 04 Temmuz 2024 Perşembe günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 28 dereceyi gösteriyor. 05 Temmuz 2024 Cuma günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 30 derece olacağı tahmin edilmekte. 06 Temmuz 2024 Cumartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek. 07 Temmuz 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 32 dereceyi bulacak. 08 Temmuz 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 33 dereceyi gösterecek.

İzmir Hava Durumu: İzmir şehrinde 04 Temmuz 2024 Perşembe günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 31 dereceyi gösteriyor. 05 Temmuz 2024 Cuma günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 33 derece olacağı tahmin edilmekte. 06 Temmuz 2024 Cumartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 35 dereceyi gösterecek. 07 Temmuz 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 37 dereceyi bulacak. 08 Temmuz 2024 Pazartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 38 dereceyi gösterecek.

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