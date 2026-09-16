Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi
Samsunspor'un golcü futbolcusu Marius Mouandilmadji'nin Olympiakos'a transferi resmiyet kazandı. Yunan ekibi, 28 yaşındaki santrforu kadrosuna kattığını duyurdu. Olympiakos'un Samsunspor'a 9 milyon euro bonservis bedelini 4 taksitte ödeyeceği, Mouandilmadji'nin ise yıllık 1,3 milyon euro kazanacağı belirtildi.
- Samsunspor'un 28 yaşındaki Çadlı santrforu Marius Mouandilmadji, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a transfer oldu.
- Olympiakos, Mouandilmadji'nin bonservisi için Samsunspor'a 9 milyon euroyu 4 taksit halinde ödeyecek; futbolcu yıllık 1,3 milyon euro maaş alacak.
- Mouandilmadji, Samsunspor formasıyla çıktığı 119 maçta 44 gol ve 13 asist üreterek toplam 57 gole doğrudan katkı sağladı.
Samsunspor'da Marius Mouandilmadji dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlıların 28 yaşındaki golcüsü, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a transfer oldu.
9 MİLYON EUROYA ANLAŞTILAR
Olympiakos ile Samsunspor, Çadlı santrforun bonservisi için 9 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Yunan ekibinin söz konusu bedeli Samsunspor'a 4 taksit halinde ödeyeceği belirtildi.
YILLIK 1,3 MİLYON EURO KAZANACAK
Kulüpler arasındaki anlaşmanın ardından Mouandilmadji ile de kişisel şartlarda anlaşmaya varıldı. Golcü futbolcunun Olympiakos'tan yıllık 1,3 milyon euro maaş alacağı aktarıldı.
TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI
Samsunspor ve Mouandilmadji ile anlaşmaya varan Olympiakos, transferi resmen duyurdu. Böylece Çadlı futbolcunun Samsunspor macerası sona erdi.
SAMSUNSPOR'DAN VEDA
Kırmızı-beyazlı kulüp de Mouandilmadji için yayımladığı mesajla oyuncusuna veda etti. Samsunspor, golcü futbolcunun mücadeleci oyununa, Avrupa'daki performansına ve takıma verdiği katkıya vurgu yaparak, "Saha içindeki hırsın, örnek takımdaşlığın ve verdiğin tüm emekler için teşekkürler Marius. Yolun açık olsun!" ifadelerini kullandı.
119 MAÇTA 57 GOLE KATKI
Marius Mouandilmadji, Samsunspor formasıyla çıktığı 119 maçta 44 gol ve 13 asist üretti. Çadlı santrfor böylece kırmızı-beyazlılarda toplam 57 gole doğrudan katkı sağladı.