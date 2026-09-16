Abant, Nevin teğmene emanet

ABANT Jandarma Karakol Komutanı olarak atanan Jandarma Teğmen Nevin Saygılı, Bolu'nun ilk kadın karakol komutanı oldu.

Bolu'nun ünlü doğa ve turizm merkezi Abant Gölü Milli Parkı'nın güvenliği, Jandarma Teğmen Nevin Saygılı'ya emanet edildi. Abant Jandarma Karakol Komutanlığı görevine atanan Saygılı, Bolu'da karakol komutanlığı görevine getirilen ilk kadın subay oldu. 4 mevsim boyunca yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan Abant Gölü Milli Parkı içerisinde görev yapan Abant Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Teğmen Nevin Saygılı'nın idaresinde emniyet ve asayiş çalışmalarını sürdürecek.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk kadınının her alandaki üstün başarısı, yetkinliği ve yönetim kabiliyetini bir kez daha ortaya koyan bu atama; güvenlik hizmetlerinde toplumla iç içe, duyarlı ve insan odaklı hizmet anlayışını pekiştirmektedir. Kadın subaylarımızın da katkılarıyla bölge turizmi yeni bir dinamizm kazanacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı