Mourinho'dan Arda Güler'e olay sözler: ilk 11'in vazgeçilmezi değil
Real Madrid'in Elche deplasmanında 2-0 öne geçip 2-2'ye yakalandığı ve son anlarda 3-2 kazandığı maçın ardından Jose Mourinho'nun hedefinde Arda Güler'le ilgili sorular vardı. Milli futbolcuyu 68. dakikada oyundan alan Portekizli teknik adam, "Arda Güler, ilk 11'in vazgeçilmezi değil. Hiçbir oyuncu dokunulmaz değil." diyerek kararını savundu. Real Madrid, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
- Real Madrid, LaLiga'nın 6. haftasında Elche deplasmanında 3-2 galip geldi.
- Mourinho, 68. dakikada frikikten gol atan Arda Güler'i oyundan aldı.
- Mourinho, Arda Güler'in ilk 11'in vazgeçilmezi olmadığını ve hiçbir oyuncunun dokunulmaz olmadığını söyledi.
Mourinho'dan Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Real Madrid'in Elche karşısında son dakikalarda aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından, milli yıldızın oyundan çıkarılması maç sonundaki basın toplantısının öne çıkan konularından biri oldu.
REAL MADRİD 2-0'I KORUYAMADI
LaLiga'nın 6. haftasında Elche deplasmanına çıkan Real Madrid, mücadeleye Arda Güler'in de yer aldığı ilk 11'le başladı. Madrid ekibi 33. dakika itibarıyla 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. İkinci yarıda ise karşılaşmanın seyri değişti. Mourinho, 68. dakikada, frikikten gol atarak mücadelede yıldızlaşan Arda Güler'i kenara aldı. Elche ilerleyen dakikalarda farkı kapattı ve 83. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Real Madrid, beraberliğin ardından son bölümde yeniden öne geçerek mücadeleyi 3-2 kazandı.
MOURİNHO'DAN ARDA GÜLER SÖZLERİ
Karşılaşmanın ardından Mourinho'ya Arda Güler'i oyundan alma kararı ve Real Madrid'in ikinci yarıda yaşadığı kontrol kaybı soruldu. Portekizli teknik adam, milli futbolcuyla ilgili net ifadeler kullandı: "Arda Güler, ilk 11'in vazgeçilmezi değil. Hiçbir oyuncu dokunulmaz değil. Arda Güler'i oyundan aldığım için maçın kontrolünü kaybetmedik. Zaten o bölümde kontrolü kaybetmiştik."