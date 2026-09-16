Mourinho'dan Arda Güler'e olay sözler: ilk 11'in vazgeçilmezi değil

Mourinho'dan Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Real Madrid'in Elche karşısında son dakikalarda aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından, milli yıldızın oyundan çıkarılması maç sonundaki basın toplantısının öne çıkan konularından biri oldu.

REAL MADRİD 2-0'I KORUYAMADI

LaLiga'nın 6. haftasında Elche deplasmanına çıkan Real Madrid, mücadeleye Arda Güler'in de yer aldığı ilk 11'le başladı. Madrid ekibi 33. dakika itibarıyla 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. İkinci yarıda ise karşılaşmanın seyri değişti. Mourinho, 68. dakikada, frikikten gol atarak mücadelede yıldızlaşan Arda Güler'i kenara aldı. Elche ilerleyen dakikalarda farkı kapattı ve 83. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Real Madrid, beraberliğin ardından son bölümde yeniden öne geçerek mücadeleyi 3-2 kazandı.

MOURİNHO'DAN ARDA GÜLER SÖZLERİ

Karşılaşmanın ardından Mourinho'ya Arda Güler'i oyundan alma kararı ve Real Madrid'in ikinci yarıda yaşadığı kontrol kaybı soruldu. Portekizli teknik adam, milli futbolcuyla ilgili net ifadeler kullandı: "Arda Güler, ilk 11'in vazgeçilmezi değil. Hiçbir oyuncu dokunulmaz değil. Arda Güler'i oyundan aldığım için maçın kontrolünü kaybetmedik. Zaten o bölümde kontrolü kaybetmiştik."

Kaynak: Haberler.com