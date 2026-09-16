Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden Samsunlu Emre Vural yaşadıklarını anlattı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun Şehir Hastanesinin açılışı için geldiği Samsun'da otobüsten inerek sohbet ettiği engelli Emre Vural, yaşadıklarını anlattı.

SMA hastalığı nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren ve boccia branşında milli sporcu olan 35 yaşındaki Emre Vural, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hiçbir zaman unutmayacağı, hafızasında kayıtlı kalacak bir anı yaşadığını söyledi.

Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok programda bir araya geldiklerini ancak bu sefer yaşadıklarının bambaşka olduğunu belirten Vural, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Samsun'a Şehir Hastanesi açılışı için geldi. Ben de sabah o programdaydım. Programdan çıkıp Atakum'da evime dönerken Atakum'da Cumhurbaşkanı'mızın bir programı daha vardı. Gençlik Buluşması vardı. O program alanı da evime çok yakındı. Evime doğru giderken Cumhurbaşkanı'mızın konvoyunu, otobüsünü görünce anneme durmamızı söyledim. El sallamak istiyordum sadece Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ama devamında çok harika olaylar gelişti. Tam otobüs geçerken Cumhurbaşkanı'mızla göz göze geldik ve bir işaret yaptı. Otobüsü durdurdu, aşağıya indi. Halimi hatırımı, bir isteğim olup olmadığını sordu. Gerçekten bu çok güzel bir anıydı." ifadelerini kullandı.

"Bu gerçekten kelimelerle tarif edilemez bir kalp olayı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolda bir engelli vatandaşı görüp otobüsünü durdurup halini hatırını sorabildiğine işaret eden Vural, şöyle devam etti:

"Bu gerçekten kelimelerle tarif edilemez bir kalp olayı, samimiyet, vicdan olayı. Akabinde Cumhurbaşkanı'mız sağ olsun, beni Gençlik Buluşması'na davet etti. Ben de programa katıldım. Orada bir soru-cevap kısmı vardı gençlerle Cumhurbaşkanı'mızın. Söz hakkı bana geldiğinde soru sormak istemedim ve az önce otobüsten inme olayını gençlerle paylaşmak istedim. Böyle bir lidere sahip olduklarını görmelerini, böyle bir samimi, vicdani bir Cumhurbaşkanı'na sahip olduklarını göstermek için bu anımı anlattım. Orada da Cumhurbaşkanı'mızın yine bir sözü kalplerimizi fethetti. 'Ben otobüsü durdurmasaydım Allah'a bunun nasıl hesabını verebilirim?' deyince gerçekten çok duygu yüklü bir anı oldu benim için. Bu da Türkiye'de bir ses getirdi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik Buluşması programının ardından yaşadığı diyaloğa da değinen Vural, "Son olarak Cumhurbaşkanı'mızla yaklaşık 15 ay önce görüşmüştük bir programda ve bana şunu söylemişti. 'Emre, seni bir daha gördüğümde mutlaka evlenmiş olacaksın. Bugüne kadar birçok şeyi başardın, birçok şeyi tamamladın. Artık geriye evlilik kaldı.' dedi. Samsun'daki programda gördüğünde direkt o söylediği söz aklına geldi ve dedi ki, 'Ben sana demedim mi seni bir daha gördüğümde evlenmiş olacaksın.' diye. Bu da çok güzel bir anıydı. Cumhurbaşkanı'mızın dünya meseleleriyle bu kadar uğraşırken, artık Avrupa'nın, Afrika'nın, Orta Asya'nın umudu olmuş bir noktadayken aramızdaki konuşmayı hatırlaması, bunu gündeme getirmesi ne denli hafızaya sahip olduğunu, nasıl bir insan olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Vural, yaklaşık 13 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun ve Trabzon başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'ndeki programlarına gittiğini anlattı.

Sohbetin ardından sosyal medyada binlerce mesaj aldığını dile getiren Vural, "Ben 'Keşke senin yerinde olsaydım.' tarzında bir hayli mesaj aldım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan artık Türkiye özelinde değil, dünya genelinde bir isim. Bu ismin hafızasında olmak, kalbinde olmak benim için ciddi bir mutluluk vesilesi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'daki programı kapsamında AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca Samsun Büyükşehir Belediyesi Yalı Kafe Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına da katılmıştı.

Emre Vural, programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hoş geldiniz" diyerek bir süre önce annesiyle birlikte yolda ilerlerken Erdoğan'ın otobüsünü durdurduğunu ve kendisine bir isteği olup olmadığını sorduğunu anlatmıştı.

Bunun üzerine Erdoğan, "Emre, ben şimdi otobüsten aşağı inmemiş olsam Allah'a bunun hesabını nasıl veririm? Biliyorsun, seni ben ilk defa bu seyahatte tanımadım. Yıllardır Samsun'a her gelişimde seni görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Vural da "Bu liderin arkasından yürüyün. Bu liderin omzundan yük alın ve bu lidere sabah akşam dua edin. Ben öyle yapıyorum. Hepinizi de buna davet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun." şeklindeki sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah hep beraber yar ve yardımcımız olsun. Rabb'im bizleri inşallah yalnız koymasın." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA