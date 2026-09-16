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Kadın polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım

Kadın polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım Haber Videosunu İzle
Kadın polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da Mısırlı bir sosyal medya yayıncısıyla görev başında dans eden ve kucaklaşan iki kadın turizm polisi hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Görüntülerin tepki çekmesinin ardından iki polis, meslek etiğini ihlal ettikleri gerekçesiyle görevden alındı.

  • Kazakistan'ın başkenti Astana'da görev başındaki iki kadın turizm polisi, Mısırlı bir sosyal medya yayıncısıyla dans edip kucaklaştıkları görüntülerin yayılması üzerine meslek etiğini ihlal gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.
  • Astana Polis Departmanı, Khan Shatyr alışveriş merkezi yakınlarında kaydedilen görüntüler üzerine memurlar hakkında idari soruşturma başlattı.
  • Soruşturma sonucunda memurların mesai saatleri içinde resmi üniformayla sergilediği tutumun kabul edilemez olduğuna karar verildi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Mısırlı bir sosyal medya yayıncısıyla dans edip kucaklaştıkları anların görüntüleri yayılan iki kadın turizm polisi, meslek etiğini ihlal ettikleri gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı. Üniformalı görevlilerin görev başındaki bu tutumu, ülke kamuoyunda geniş çaplı bir tepkiye neden oldu.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÖNÜNDE TEPKİ ÇEKEN VİDEO

Başkent Astana'nın simge mekanlarından Khan Shatyr alışveriş merkezi yakınlarında kaydedilen bir video, Kazakistan'da bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kayıtlarda, Mısırlı bir blog yazarının görev başındaki iki kadın turizm polisiyle önce çeşitli dans figürleri sergilediği, ardından ise kadın memurlardan birini kucağına alarak etrafında döndürdüğü anlar yer aldı. Görüntülerin internette hızla yayılması üzerine emniyet birimleri duruma müdahale etti.

ASTANA POLİS DEPARTMANI'NDAN İDARİ SORUŞTURMA

Görüntülerin yarattığı rahatsızlığın ardından Astana Polis Departmanı, söz konusu memurlar hakkında acil bir iç soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, turizm polisi olarak görev yapan memurların, mesai saatleri içerisinde ve resmi üniforma altındayken sergiledikleri bu tutumun hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu kararına varıldı.

POLİSLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yürütülen disiplin soruşturmasının tamamlanmasıyla birlikte, kamuoyu nezdinde emniyet teşkilatının ciddiyetine gölge düşürdükleri belirtilen iki kadın memur görevden alındı. 

Kaynak: Haberler.com
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