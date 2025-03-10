Gürsel Tekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Gürsel Tekin hangi partide görev yapıyor?

Eski TBMM Üyesi Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde yeni bir siyasi parti kuracağını duyurarak dikkatleri üzerine çekti. Gürsel Tekin'in kim olduğu, siyasi geçmişi ve kariyeri kısa süre içinde en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Gürsel Tekin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gürsel Tekin hangi partide görev yapıyor? İşte, Gürsel Tekin'in hayatı ve siyasi kariyeri hakkında tüm detaylar...

GÜRSEL TEKİN KİMDİR?

Gürsel Tekin, 17 Haziran 1964 tarihinde Ardahan'ın Göle ilçesinde doğmuştur. Babasının adı Nazim, annesinin adı Heyrat'tır. Eğitim hayatını Kars Alparslan Lisesi'nde tamamlayan Tekin, iş hayatına serbest ticaret ile başlamıştır. Siyasi kariyerine 1989 yılında Kadıköy Belediye Meclis Üyeliği göreviyle adım atan Gürsel Tekin, 1994-1997 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Encümen Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Gürsel Tekin kimdir

1997 yılında Kadıköy Belediye Başkan Vekilliği görevini üstlenen Tekin, 1999 yılında yeniden seçilerek bu görevini 2002 yılına kadar sürdürmüştür. 2004 yılında bir kez daha Belediye Meclis Üyeliğine seçilmiş ve aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevini yürütmüştür. Siyasi hayatının yanı sıra çeşitli gazete ve dergilerde makaleler kaleme alan Gürsel Tekin, siyasi ve toplumsal konulara dair görüşlerini paylaşmıştır.

Gürsel Tekin kaç yaşında, nereli

Orta düzeyde İngilizce bilen Gürsel Tekin, evli ve üç çocuk babasıdır. 23, 24, 25 ve 26. dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yapmış ve 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul 1. bölge milletvekili adayı olmuştur. Tekin, uzun yıllar boyunca aktif siyasetin içinde yer almış ve siyasi kariyerinde pek çok önemli pozisyonda bulunmuştur.

Gürsel Tekin hangi partide görev yapıyor

GÜRSEL TEKİN'İN SİYASİ GEÇMİŞİ NASIL, HANGİ PARTİDE GÖREV ALDI?

Gürsel Tekin, siyasi kariyerine 1984 yılında Sosyal Demokrasi Partisi'nde (SODEP) başladı. Daha sonra Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) ile devam eden siyasi yolculuğu, 1995 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılmasıyla ivme kazandı.

İlk önemli siyasi görevi, 1989 yılında Kadıköy Belediye Meclis Üyeliği ile başladı. 1994-1997 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Encümen Başkanlığı görevini yürüttü. 1997 yılında Kadıköy Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi ve 1999'da yeniden seçilerek bu görevini 2002'ye kadar sürdürdü. 2004 yılında bir kez daha Belediye Meclis Üyesi seçilen Tekin, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevini de üstlendi.

Gürsel Tekin

2007 yılında CHP İstanbul İl Başkanı olarak göreve gelen Gürsel Tekin, bu dönemde parti teşkilatında ve İstanbul siyasetinde etkin bir rol oynadı. 2010 yılında CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ve 2014-2016 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği yaptı. Gürsel Tekin, 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak 23, 24, 25 ve 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde de CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı oldu.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Gürsel Tekin

Siyasi kariyerinde birçok önemli görev üstlenen Gürsel Tekin, 13 Şubat 2024 tarihinde CHP'den istifa ederek yeni bir siyasi yolculuğa adım attı. 9 Mart 2025'te "Kararsızlar Partisi"ni kuracağını duyurarak, Türkiye siyasetinde yeni bir hareket başlattı. Tekin'in yeni partisindeki hedefleri ve siyasi vizyonu, kamuoyunda büyük merak konusu oldu.