Yazın gelişi ile birlikte günlük hayatımızda güneş ışınlarına her zamankinden daha fazla maruz kalıyoruz. Dolayısıyla tatilde veya gün içinde gereğinden fazla güneş altında kalıyorsak güneş yanığı sorunları ortaya çıkıyor. Her sene yaşanan güneş yanığı sorununa iyi gelebilecek yöntemleri sizin için derledik. Güneş yanığına ne iyi gelir? Sorusu, yazın en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Güneş yanığına ne iyi gelir? Güneş yanığını geçiren yöntemler nelerdir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Yaz aylarında en çok yaşanan sorunlardan biri de güneş yanıklarıdır. Tatilde veya günlük hayatımızda gereğinden fazla güneş ışınlarına maruz kaldığımız zaman vücudumuzda, yüzümüzde güneş yanıkları oluşur. Oluşan bu güneş yanıklarının tedavisi süresi, yanık derecesine ve cilt tipine göre değişiklik göstermektedir.

Her şeyden önce güneş yanıklarının oluşmaması için cildimizi güneş ışınlarından koruyacak güneş kremleri kullanmalıyız. Kendi cildimizi koruduğumuz takdirde en baştan güneş yanığı oluşumunu önleyebiliriz. Fakat her zaman durum düşündüğümüz gibi gerçekleşmeyebiliyor. Özellikle hassas cilde sahip kişiler için güneş yanığı daha sık yaşanan bir sorun oluşturuyor.

Peki, hangi durumlarda güneş yanığı oluşuyor?

Güneş yanıkları bilindiği gibi uzun süre güneş ışınlarına maruz kalınması sonucu oluşan, kızarıklık, ağrı, şişme gibi belirtilen gösterebilen bir iltihaplanmadır. Güneş yanıklarının belirtileri derecesine göre farklılık gösterir ve ikiye ayrılır:

1. derece yanıklar; kızarıklık, acı, şişme gibi belirtiler gösterir.

2. derece yanıklar; birinci derecede yaşanan belirtilere ek olarak yanan yerde içi dolu kabarcıkların görüldüğü yanıklardır.

Peki, güneş yanıkları nasıl geçer?

Güneş yanıklarının geçme süresi derecesine göre değişiklik gösterir. Birinci derecedeki yanıklar 2 gün sonrasında yavaş yavaş geçerken ikinci derecedeki yanıklar 1 hafta sonra yavaş yavaş geçer, belki de daha uzun sürebilir.

Cildinizin kendi kendini yenilemesi ile güneş yanığınız geçer. Fakat bu yenileme için cildinize yardımcı olmanız gerekiyor. Dolayısıyla yanık bir cilt, iyileşme sürecinde güneş ışınların korunmalı ve temizliğinin doğru bir şekilde yapılması gerekir. Bunula birlikte cildinizi sürekli nemli tutmanızda fayda vardır. Cildinizin kendini yenileme sürecinde ek destek olarak bol bol su içmeli, soğuk kompres uygulamalısınız. Soğuk kompresten kasıt doğrudan buz tutma değildir. Eğer yanık cilde doğrudan buz tutarsanız güneş yanığından daha kötü olan buz yanığı cildinizi daha fazla tahriş edecektir. Soğuk kompres ile kastedilen şey soğuk duş, soğuk bezlerle vücudunuzu rahatlatmaktır. En önemli nokta ise vücudunuzu nemlendirmektir, çünkü güneşten yanan bir cilt normalde olduğundan daha kuru ve gergin olacaktır. Kuru ve gerilen cilt yanıktan dolayı daha fazla acı verecektir. Yanık bir cildin nemlendiriciyi sürdüğünüz gibi anında nasıl emdiğine şahit olmuşsunuzdur. Dolaysıyla cildinizi bol bol nemlendirme bu noktada önemli.

Cildinizi nemlendirirken kullandığınız nemlendiriciyi de doğru seçmelisiniz. Güneş yanıklarına özel olarak tasarlanan içeriklere sahip olan vitaminli, aloe veralı kremleri tercih etmelisiniz.

GÜNEŞ YANIĞINI GEÇİREN YÖNTEMLER NELERDİR?

Güneş yanığını evde doğal yöntemlerle geçirmek isteyenler için güneş yanığını iyi gelen doğal yöntemlerden bahsedeceğiz. Fakat burada bahsedeceğimiz yöntemler birinci derece güneş yanığı olanlar için tavsiye niteliğindedir. Daha ciddi güneş yanığı sorunu yaşayanlar bir uzmana başvurmalıdır.

1. Yoğurt

Güneş yanığı dendiği zaman herkesin aklına ilk gelen yöntem, şüphesiz ki yoğurttur. Yoğurtta bulunan probiyotikler ve enzimler sayesinde güneş yanığı olan bölgeye uygulamanız iyileşmenize katkı sağlayacaktır.

- Öncelikle yoğurdu soğuması için buzdolabına koyun.

- Ardından ellerinizi yıkayın ve soğuyan yoğurdu güneş yanığı olan bölgeye sürün.

- 5 dakika bekledikten sonra bölgeyi ılık su ile yıkayın.

2. Zeytinyağı

Zeytinyağının güneş yanığına faydası cildi nemlendirmesinden gelmektedir. Bu sayede ciltteki gerilmeyi ortadan kaldırır.

- Öncelikle ellerinizi yıkayın.

- Ardından zeytinyağını sürün.

- Üzerine sıcak ve ıslak bir havlu koyun.

- Havlu kuruyana kadar bekleyin ve ardından bölgeyi yıkayın.

3. Çay

Güneş yanığı için iyi gelen yöntemlerden biri de çaydır.

- Öncelikle birkaç tane çay poşetini (3-4) ılık suda demleyin.

- Ardından demlenen çayın için bir parça kumaş (cildinizi tahriş etmeyecek kumaş) batırın.

- Güneş yanığı olan bölgeye kompres yapın.

4. Salatalık

Güneş yanığına iyi gelen bir diğer yöntem de salatalık ve suyudur. Yanma ve ağrılara iyi geliyor.

- Öncelikle salatalığı yıkayın ve kabuğu ile birlikte rendeleyin.

- Rendelediğiniz salatalığın suyunu sıkın ve yanık olan bölgeye sürün.

Bu işlemle uğraşmak istemeyenler salatalığı dilimleyip yanık bölgeye koyabilir.

5. Yulaf

- ½ bardak yulaf ezmesini 1 bardak kaynar suyla karıştırın.

- Hazırladığınız karışım soğuduktan sonra güneş yanığı olan bölgeye oval hareketlerle sürün.

- Ardından 4 dakika kadar bekleyin ve cildinizi durulayın.

6. Aloe vera

Güneş yanığına en iyi gelen yöntemlerden biridir. Güneş yanığı için özel olarak hazırlanan kremler ve jellerin içinde de kullanılan aloe vera oldukça faydalı bir bitkidir.

- Öncelikle aloe vera bitkisinin yaprağını uzunlamasına kesin.

- Yaprağın içinden çıkan jeli güneş yanığı olan bölgeye sürün.

- Kuruduktan sonra soğuk su ile durulayın.

7. Elma Sirkesi

Elma sirkesi güneş yanıklarının tedavisinde kullanılan acıyı ve ağrıyı dindiren etkiye sahip ve iyi sonuçlar veren doğal bir yöntemdir.

- Elma sirkesini güneş yanıklarının üzerine sürmeniz yeterlidir.