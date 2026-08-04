Gümüşlük'te halk plajı isyanı! Belediye Başkanı'na tepkiler çığ gibi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde halk plajlarıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Gümüşlük Mahallesi'nde vatandaşlar, kıyıların işletmeler tarafından işgal edildiğini öne sürerek 28 Haziran'da başlattıkları "Gümüşlük Halk Plajı Nöbeti"ni altıncı haftasında da sürdürüyor. Eylemi organize eden Gümüşlük Forumu, kamu kurumlarını göreve çağırarak kıyıların halkın kullanımına açılmasını istedi.

"KIYILAR HALKINDIR, İŞGAL EDİLEMEZ"

Gümüşlük Forumu tarafından yapılan açıklamada, Anayasa'nın 43. maddesi, Kıyı Kanunu ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun E.2022/82 – K.2025/98 sayılı kararına dikkat çekildi.

Açıklamada, kıyıların herkesin eşit ve serbest şekilde kullanımına açık olduğu vurgulanarak, bir işletmenin müşterisi olmayan kişilerin kıyıdan uzaklaştırılmasının hukuken kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Forum üyeleri, "Altı haftadır söylüyoruz; Gümüşlük Halk Plajı halkındır. Kıyılar halkındır, işgal edilemez." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI'NA TEPKİLER SÜRÜYOR

Vatandaşlar, Türkiye'nin farklı kıyılarında belediyelerin ve kamu kurumlarının kıyı işgallerine müdahale ederek şezlong ve benzeri yapılaşmaları kaldırdığını hatırlatarak, Gümüşlük'te benzer adımların atılmamasına tepki gösterdi.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve ilgili kurumlara çağrıda bulunan Gümüşlük Forumu, "Halkın hakkını korumak için altı haftadır yurttaşlar nöbet tutuyor. Oysa kamuya ait kıyıyı korumak yurttaşın değil, yetkililerin görevidir. Artık açıklama değil, eylem bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

GEÇEN YIL DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Gümüşlük'te benzer tartışmalar geçen yıl da yaşanmıştı. Gümüşlük Forumu, Çayıraltı Halk Plajı'na özel işletmelere ait şezlongların yerleştirilmesine karşı günler süren eylemler düzenlemişti.

Tepkilerin ardından Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin Gümüşlük'e gelerek forum temsilcileriyle görüştüğü ve halk plajındaki özel işletmelere ait şezlongların kaldırıldığı açıklanmıştı. Ancak forum üyeleri, bu yıl benzer sorunların yeniden yaşandığını savunuyor.

HUKUKUN UYGULANMASINI İSTİYORLAR

Gümüşlük Forumu, kıyıların korunmasının vatandaşların değil kamu kurumlarının sorumluluğunda olduğunu belirterek, yetkilileri mevcut mevzuatı uygulamaya davet etti.

Açıklamada, "Gümüşlük Halk Plajı halkındır. Kıyılar halkındır. Hukuku uygulamak tercih değil, görevdir. Biz görevimizi yapıyoruz. Şimdi sıra sizde." ifadelerine yer verildi.