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Rapçi Khontkar, İstanbul’daki konserini terk etti! Seyirciler isyan etti

Rapçi Khontkar, İstanbul’daki konserini terk etti! Seyirciler isyan etti Haber Videosunu İzle
Rapçi Khontkar, İstanbul’daki konserini terk etti! Seyirciler isyan etti
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Ünlü rapçi Khontkar, İstanbul'daki konserinde sahneye üstü çıplak ve yüzü kapalı bir şekilde çıktıktan kısa süre sonra, oldukça gergin tavırlar sergileyerek konseri sebepsiz yere yarıda bıraktı. Mikrofonu bırakıp seyircilerin arasından geçerek mekanı terk eden şarkıcıya, biletli izleyiciler büyük tepki gösterirken olayın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkçe rap müziğin popüler isimlerinden Khontkar'ın İstanbul'daki son performansı beklenmedik bir şekilde son buldu. Konserin henüz başlarında, sahnede oldukça gergin olduğu gözlemlenen ünlü rapçi, şarkısını yarıda keserek mekanı terk etti.

SAHNEDE GERGİN ANLAR VE İLGİNÇ TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, Khontkar'ın sahneye üstü çıplak ve başına siyah bir giysi geçirmiş kapüşonlu bir tarzla çıktığı görüldü. Seyirciyle diyalog kurmaya çalıştığı sırada oldukça sinirli olduğu fark edilen rapçi, konuşmasını aniden yarıda kesti. Başındaki örtüyü sert bir hareketle çıkaran Khontkar, mikrofonu bırakarak arkasını döndü ve hızla sahneden indi.

İZLEYİCİLERDEN BÜYÜK TEPKİ

Rapçinin kalabalığın arasından geçerek çıkışa doğru yönelmesi mekanda büyük bir şaşkınlık yarattı. Khontkar'ı dinlemek için bilet alan hayranları, olayın şokuyla "Hayır!", "Nereye?" sözleriyle duruma tepki gösterdi. Olaylı anlar, mekandaki bir izleyicinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Konserin neden iptal edildiğine ve Khontkar'ın sahneyi neden terk ettiğine dair sanatçının ekibinden veya mekan yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bilet iadelerinin yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu.

Kaynak: Haberler.com
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