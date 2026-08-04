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Türkiye devreye giriyor! 14 ülkenin destek verdiği ittifak için kritik temas

Türkiye devreye giriyor! 14 ülkenin destek verdiği ittifak için kritik temas
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Suudi Arabistan öncülüğünde Kızıldeniz'deki güvenlik tehditlerine karşı kurulması planlanan Çok Uluslu Deniz Savunma İttifakı'na Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülke destek verdi. Ancak Ankara'nın ittifaka henüz resmen katılmadığı, hukuki çerçeve ve görev tanımına ilişkin teknik görüşmelerin sürdüğü belirtildi. İttifakın, Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Bâbü'l-Mendep hattında ticari gemilerin güvenliğini sağlaması hedefleniyor.

  • Suudi Arabistan öncülüğünde kurulması planlanan Çok Uluslu Deniz Savunma İttifakı'nın ana karargâhı Riyad'da kurulacak ve kurucu/lider ülkesi Suudi Arabistan olacak.
  • 30 Temmuz'da Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya çevrim içi katılımlarla birlikte toplam 51 ülke katıldı; ortak bildiride 14 taraf ittifaka destek verdi.
  • Türkiye ittifaka henüz resmen taraf olmadı; Ankara ile Riyad arasında hukuki çerçeve, görev tanımı ve işleyişine ilişkin teknik görüşmeler devam ediyor.

Kızıldeniz, Bâbü'l-Mendep Boğazı ve Aden Körfezi'nde son dönemde artan güvenlik tehditleri, uluslararası ticaret yollarının korunmasına yönelik yeni bir güvenlik mekanizmasını gündeme getirdi. Suudi Arabistan'ın öncülüğünde kurulması planlanan Çok Uluslu Deniz Savunma İttifakı için çalışmalar hız kazanırken, Türkiye de süreci yakından takip ediyor.

Diplomatik kaynaklara göre Ankara, ittifaka henüz resmen taraf olmuş değil. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ittifakın hukuki çerçevesi, görev tanımı ve işleyişine ilişkin teknik görüşmeler devam ediyor.

51 ÜLKE BİR ARAYA GELDİ

Türkiye gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 30 Temmuz'da düzenlenen toplantıya 43 ülke ile Avrupa Birliği temsilcileri katıldı. Çevrim içi katılımlarla birlikte toplam 51 ülkenin yer aldığı toplantıda, uluslararası deniz yollarının korunması, ticari gemilere yönelik saldırıların önlenmesi ve küresel ticaretin güvence altına alınmasına yönelik yeni güvenlik mekanizması ele alındı.

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Ürdün, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Sudan, Cibuti, Somali, Bangladeş, Nijerya ve Yemen'in uluslararası tanınan hükümeti olmak üzere 14 taraf, kurulması planlanan çok uluslu deniz savunma ittifakına destek verdi. Yetkililer, Türkiye'nin ortak bildiriyi desteklediğini ancak ittifakın resmen yürürlüğe girmesi için gerekli hukuki ve teknik sürecin Ankara açısından devam ettiğini belirtiyor.

ANKARA'NIN ÖNCELİĞİ ENERJİ VE DENİZ GÜVENLİĞİ

Türkiye, özellikle Kızıldeniz, Bâbü'l-Mendep ve Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının kesintisiz devam etmesini ulusal ve küresel ekonomi açısından stratejik önemde görüyor.

Ankara, enerji arz güvenliğinin yalnızca bölge ülkelerini değil, Avrupa'dan Asya'ya uzanan küresel tedarik zincirini de doğrudan etkilediğine dikkat çekerken, deniz taşımacılığı ve seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasını öncelikli başlıklar arasında değerlendiriyor.

Bu nedenle Türkiye, deniz ticaretine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesini desteklerken, kurulması planlanan ittifakın uluslararası hukuk, bölgesel dengeler ve ortak güvenlik anlayışı çerçevesinde şekillendirilmesine önem veriyor.

KARARGÂH RİYAD'DA KURULACAK

Suudi Arabistan'ın önerisine göre kurulacak çok uluslu deniz savunma ittifakının kurucu ve lider ülkesi Riyad olacak. İttifakın ana karargâhının da Suudi Arabistan'da bulunması planlanıyor.

Önümüzdeki dönemde katılmak isteyen ülkelerin ulusal onay süreçlerini tamamlamasının ardından ittifak tüzüğünün imzalanması ve yapının resmen faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Kurulacak mekanizmanın temel görevi ise Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Bâbü'l-Mendep hattında ticari gemilere yönelik saldırıları önlemek, uluslararası deniz geçitlerini korumak, istihbarat paylaşımını artırmak ve küresel ticaretin güvenliğini ortak savunma anlayışıyla güçlendirmek olacak.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHalil null:

amerika istedi hükumetimiz yapacak yaranacaz abd ye

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Haber YorumlarıOnur baskan:

Türkiye ve Mısır hariç gerisinin zaten askeri bi caydırıcılığı yok Türkiye tekbaisna akdeniizi korusun bence yeter

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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Karadeniz de vurulan Türk gemilerimiz için neden önlem yok, bu nasıl bir düşüncedir bu nasıl bir bakış açısıdır

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