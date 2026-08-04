Türkiye devreye giriyor! 14 ülkenin destek verdiği ittifak için kritik temas

Kızıldeniz, Bâbü'l-Mendep Boğazı ve Aden Körfezi'nde son dönemde artan güvenlik tehditleri, uluslararası ticaret yollarının korunmasına yönelik yeni bir güvenlik mekanizmasını gündeme getirdi. Suudi Arabistan'ın öncülüğünde kurulması planlanan Çok Uluslu Deniz Savunma İttifakı için çalışmalar hız kazanırken, Türkiye de süreci yakından takip ediyor.

Diplomatik kaynaklara göre Ankara, ittifaka henüz resmen taraf olmuş değil. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ittifakın hukuki çerçevesi, görev tanımı ve işleyişine ilişkin teknik görüşmeler devam ediyor.

51 ÜLKE BİR ARAYA GELDİ

Türkiye gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 30 Temmuz'da düzenlenen toplantıya 43 ülke ile Avrupa Birliği temsilcileri katıldı. Çevrim içi katılımlarla birlikte toplam 51 ülkenin yer aldığı toplantıda, uluslararası deniz yollarının korunması, ticari gemilere yönelik saldırıların önlenmesi ve küresel ticaretin güvence altına alınmasına yönelik yeni güvenlik mekanizması ele alındı.

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Ürdün, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Sudan, Cibuti, Somali, Bangladeş, Nijerya ve Yemen'in uluslararası tanınan hükümeti olmak üzere 14 taraf, kurulması planlanan çok uluslu deniz savunma ittifakına destek verdi. Yetkililer, Türkiye'nin ortak bildiriyi desteklediğini ancak ittifakın resmen yürürlüğe girmesi için gerekli hukuki ve teknik sürecin Ankara açısından devam ettiğini belirtiyor.

ANKARA'NIN ÖNCELİĞİ ENERJİ VE DENİZ GÜVENLİĞİ

Türkiye, özellikle Kızıldeniz, Bâbü'l-Mendep ve Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının kesintisiz devam etmesini ulusal ve küresel ekonomi açısından stratejik önemde görüyor.

Ankara, enerji arz güvenliğinin yalnızca bölge ülkelerini değil, Avrupa'dan Asya'ya uzanan küresel tedarik zincirini de doğrudan etkilediğine dikkat çekerken, deniz taşımacılığı ve seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasını öncelikli başlıklar arasında değerlendiriyor.

Bu nedenle Türkiye, deniz ticaretine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesini desteklerken, kurulması planlanan ittifakın uluslararası hukuk, bölgesel dengeler ve ortak güvenlik anlayışı çerçevesinde şekillendirilmesine önem veriyor.

KARARGÂH RİYAD'DA KURULACAK

Suudi Arabistan'ın önerisine göre kurulacak çok uluslu deniz savunma ittifakının kurucu ve lider ülkesi Riyad olacak. İttifakın ana karargâhının da Suudi Arabistan'da bulunması planlanıyor.

Önümüzdeki dönemde katılmak isteyen ülkelerin ulusal onay süreçlerini tamamlamasının ardından ittifak tüzüğünün imzalanması ve yapının resmen faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Kurulacak mekanizmanın temel görevi ise Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Bâbü'l-Mendep hattında ticari gemilere yönelik saldırıları önlemek, uluslararası deniz geçitlerini korumak, istihbarat paylaşımını artırmak ve küresel ticaretin güvenliğini ortak savunma anlayışıyla güçlendirmek olacak.

Kaynak: Haberler.com