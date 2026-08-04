Hatay'da kamyon bahçeye uçtu: 10 çocuk annesi can verdi

Hatay'da kum yüklü kamyon yokuşu çıkamayarak apartmanın bahçesine uçtu. Anbean kameraya yansıyan kazada; uçan kamyonun altında kalan 10 çocuk annesi 65 yaşındaki Sakine Altınöz hayatını kaybetti.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza; Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde yaşandı. Kum yüklü 31 ALM 612 plakalı Isuzu marka kum yüklü kamyon, yokuşu çıkamayarak geri kaydı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, kontrolden çıkarak apartmanın bahçesine uçtu. Kaza anında bahçede incir toplayan 10 çocuk annesi 65 yaşındaki Sakine Altınöz, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan kazada kamyonun altında sıkışarak can veren Altınöz'ün cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Görüntülerde; kum yüklü kamyonun yokuşu çıkamadığı ve ardından geri geri kayarak apartmanın bahçesine uçtuğu görüldü. Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, Altınöz'ün yakınları bölgede bulunan yokuş ve çevresine yetkililerden çözün istediler.

"YOKUŞU ÇIKAMAYAN KAMYON GERİ GERİ KAYARAK BAHÇEYE DEVRİLDİ, ANNEM DE KAMYONUN ALTINDA KALDI"

Kazada can veren yaşlı kadının evladı Çiğdem Tüğer, kamyonun uçtuğu bölgeye istimlat duvarı yapılması gerektiğini söyleyerek, "Yokuşu çıkamayan kamyon geri geri kaymış ve bahçeye devrilmiş, annemde kamyonun altında kaldı. Kayıp alt taraftaki yola annemin üzerine düşüyor ve annem vefat etti. Annem 65 yaşındaydı ve 10 kardeşiz. Annemin torunlar burada top oynuyor, yani o çocukların üzerine de gelebilirdi. Çok kötü hissediyorum, bunun hesabını kim verecek. Tarif edilemez bir acı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı