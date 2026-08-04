Gelirse yer yerinden oynar! Fenerbahçe'ye Portekiz'i gole boğan yıldız

Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin, Benfica forması giyen Yunan santrfor Vangelis Pavlidis'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer'in Madrid'de gerçekleştireceği transfer görüşmelerinde önceliğin santrfor transferi olacağı belirtildi. Listede yer alan isimlerden birinin de Pavlidis olduğu aktarıldı.

BENFICA KOLAY KOLAY BIRAKMIYOR

Haberde, Benfica'nın 26 yaşındaki golcüyü takımın en önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve oyuncuyu kolay kolay satmayı düşünmediği ifade edildi. Portekiz ekibinin ancak reddedilemeyecek seviyede bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerine sıcak bakacağı kaydedildi.

BARCELONA DA İLGİLENİYOR

Fenerbahçe'nin yanı sıra Barcelona başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün de Vangelis Pavlidis'i yakından takip ettiği belirtildi. Yunan golcünün de cazip teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ancak kariyer hedefleri arasında gelecekte Premier Lig'de forma giymenin bulunduğu öne sürüldü.

30 GOLLE DİKKAT ÇEKTİ

Piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Pavlidis'in Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Yıldız futbolcu, geride kalan sezonda Portekiz ekibiyle çıktığı 53 maçta 30 gol atıp 6 asist yaparak Avrupa'nın en formda santrforları arasında yer aldı.