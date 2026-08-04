Haberler

Galatasaray'a Singo şoku! Ligin ilk haftasında forma giyemeyecek

Galatasaray'a Singo şoku! Ligin ilk haftasında forma giyemeyecek Haber Videosunu İzle
Galatasaray'a Singo şoku! Ligin ilk haftasında forma giyemeyecek
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Wilfried Singo'dan kötü haber geldi. Fildişi Sahilli savunmacının tedavisinin iki hafta daha süreceği ve Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile oynanacak mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi savunma hattında can sıkan bir gelişme yaşandı. Dünya Kupası dönüşü Davinson Sanchez'in takıma katılmasıyla yüzü gülen sarı-kırmızılı ekipte, Wilfried Singo'dan kötü haber geldi.

İLK HAFTAYI KAÇIRACAK

Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisi devam eden Fildişi Sahilli stoperin sahalara dönüşü biraz daha gecikecek.

Edinilen bilgilere göre Wilfried Singo'nun tam olarak hazır hale gelmesi için yaklaşık iki haftalık süreye daha ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle 25 yaşındaki savunmacı, Galatasaray'ın 14 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

29 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta görev yapan Wilfried Singo, 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağlamıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Menderes Belediyesi'ne operasyon! Başkan İlkay Çiçek dahil çok sayıda gözaltı var

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil 21 kişi gözaltına alındı
Türkiye devreye giriyor! 14 ülkenin destek verdiği ittifak için kritik temas

Türkiye devreye giriyor! 14 ülke destek verdi, gözler Ankara'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den TBMM'ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti'den alın bize verin

CHP'den yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti'den alın bize verin
Hemşirenin dairesi 'Çöp ev' çıktı: Tıbbi atıklar da bulununca açığa alındı

Bu evde yaşıyordu! Çöplerin içinde bulunanlar mesleğinden etti
Malezyalı pilot havalimanında paket paket uyuşturucuyla yakalandı

Pilotun valizinden çıkanlar şok etti! Yüzlerce yolcunun canıyla oynadı
Gümüşlük'te halk plajı isyanı! Belediye Başkanı'na tepkiler çığ gibi

Halk aylardır isyanda, Belediye Başkanı'ndan ses seda yok
Şamil Tayyar: Tahir Sarıkaya konuşursa medyada deprem olur

Gözaltı sonrası olay sözler: Konuşursa deprem olur
Hatay'da kamyon bahçeye uçtu: 10 çocuk annesi can verdi

Bahçeye uçan kamyon 10 çocuk annesini hayattan kopardı
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor

Şehirlerarası otobüslerde yeni dönem! Artık buralarda durmayacak