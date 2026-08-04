Galatasaray'a Singo şoku! Ligin ilk haftasında forma giyemeyecek

Galatasaray'da yeni sezon öncesi savunma hattında can sıkan bir gelişme yaşandı. Dünya Kupası dönüşü Davinson Sanchez'in takıma katılmasıyla yüzü gülen sarı-kırmızılı ekipte, Wilfried Singo'dan kötü haber geldi.

İLK HAFTAYI KAÇIRACAK

Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisi devam eden Fildişi Sahilli stoperin sahalara dönüşü biraz daha gecikecek.

Edinilen bilgilere göre Wilfried Singo'nun tam olarak hazır hale gelmesi için yaklaşık iki haftalık süreye daha ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle 25 yaşındaki savunmacı, Galatasaray'ın 14 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

29 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta görev yapan Wilfried Singo, 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağlamıştı.