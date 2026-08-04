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Muharrem İnce adaylık iddialarına noktayı koydu: Böyle bir derdim yok

Muharrem İnce adaylık iddialarına noktayı koydu: Böyle bir derdim yok
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CHP kurultayında genel başkan adayı olacağı yönündeki iddialara yanıt veren Muharrem İnce, adaylık için herhangi bir çalışma yürütmediğini belirtti. İnce, "Aday olmak gibi bir derdim yok. Yazlık evimde torunlarımla birlikte zaman geçiriyorum. Emin olun televizyon bile izlemiyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'de kurultay süreci yaklaşırken, genel başkanlık yarışıyla ilgili kulisler de hız kazandı. Siyasi kulislerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Oğuz Kaan Salıcı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de kurultayda genel başkanlık için aday olabileceği yönündeki iddialar gündeme geldi.

İddiaların ardından gözlerin çevrildiği Muharrem İnce, konuya ilişkin açıklama yaptı.

"ADAY OLMAK GİBİ BİR DERDİM YOK"

Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan İnce, CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Böyle bir hazırlık içinde olmadığını belirten İnce, adaylıkla ilgili herhangi bir çalışma yürütmediğini söyledi.

İnce, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aday olmak gibi bir derdim yok. Bu konuda hiçbir çalışmam da yok. Yazlık evimde torunlarımla birlikte zaman geçiriyorum. Emin olun televizyon bile izlemiyorum."

KULİSLERDE ADI GEÇİYORDU

Son günlerde Ankara kulislerinde, CHP'de yapılması beklenen kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem İnce'nin genel başkanlık için yarışabileceği yönünde çeşitli iddialar gündeme gelmişti. İnce'nin açıklamasıyla birlikte, kendi cephesinden bu iddialar ilk kez net bir şekilde yalanlanmış oldu.

Kaynak: Haberler.com
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