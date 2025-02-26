Ülke genelinde son haftalarda etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde devam ediyor. Meteorolojik veriler ışığında karar verilen kar tatili için valilik açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Kar yağışının zayıflamasına rağmen, bazı bölgelerde eğitim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi. Giresun okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe Giresun okullar yok mu? (Giresun VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!)

METEOROLOJİ UYARDI

Rize ve Artvin ile Ardahan'ın Batısında Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda etkisi azalan kar yağışlarının, bu gece saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayacağı ve Perşembe (27.02.2025) sabah saatlerine kadar Rize'nin doğusu, Artvin'in merkez ve kuzey ilçeleri ile Ardahan'ın batısında kuvvetli(10-20 cm) yer yer yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve dolayı, tipi, çığ riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Giresun OKULLAR TATİL Mİ?

Giresun Valiliğinden 27 Şubat Perşembe günü ile ilgili tatil duyurusu yapıldı.

Duyuru:

27 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE GÜNÜ GİRESUN İL GENELİNDEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU

Meteorolojiden alınan bilgiler ışığında; Kar yağışı, olumsuz yol koşulları ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat 2025 Perşembe günü il merkezi ve ilçelerimizdeki eğitim öğretim durumu aşağıda belirtilmiştir.

Buna göre;

GİRESUN İL MERKEZİ

Merkez İlçeye bağlı Belde ve Köy Okullarında (Boztekke Köyü İlkokulu /Ortaokulu hariç) eğitim öğretime, 27 Şubat 2025 Perşembe günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. İl Merkezindeki okullarda eğitim öğretime devam edilecek olup, (Boztekke Köyü İlkokulu /Ortaokuluna Taşımalı Eğitimle gelen öğrenciler hariç) Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün izinli sayılacaklardır.

EĞİTİME 1 (BİR) GÜN ARA VERİLEN İLÇELER

Çanakçı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime 27 Şubat 2025 Perşembe günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

KÖY OKULLARI VE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇELER

Bulancak ilçesine bağlı Belde ve Köy okullarında (Yalıköy Şehit Teğ. Barış Çakır İlkokulu/Ortaokulu hariç) eğitim öğretime, 27 Şubat 2025 Perşembe günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Bulancak ilçe merkezinde bulunan okullarda eğitim öğretime devam edilecek olup,sadece Belde ve Köylerden ilçe merkezine gelen Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün izinli sayılacaklardır.

Çamoluk ilçesinde 27 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim öğretime devam edilecektir.

Dereli ilçesine bağlı Belde ve Köy okulları ile ilçe merkezindeki Şehit Salih Dinç Anaokulunda eğitim öğretime, 27 Şubat 2025 Perşembe günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Dereli ilçe merkezindeki diğer okullarımızda ise eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün izinli sayılacaklardır.

Doğankent ilçesine bağlı Çatak Köyünde ve Süttaşı Mahallesinde bulunan okullarda eğitime öğretime, 27 Şubat 2025 Perşembe günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Doğankent ilçe merkezinde bulunan okullarda eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün izinli sayılacaklardır.

Espiye ilçesine bağlı Köy okullarında eğitim öğretime, 27 Şubat 2025 Perşembe günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Espiye ilçe merkezindeki okullarımızda ise eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün izinli sayılacaklardır.

Görele ilçesine bağlı Köy okullarında eğitim öğretime 27 Şubat 2025 Perşembe günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Görele ilçe merkezindeki ve Çavuşlu Beldesindeki okullarımızda ise eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün izinli sayılacaklardır.

Güce ilçesinde; Köy okullarına taşınan öğrenciler ile Köylerden ve Soğukpınar Mahallesinden ilçe merkezine taşınan öğrenciler dahil olmak üzere Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrenciler, 27 Şubat 2025 Perşembe günü izinli sayılacaklardır.

Güce ilçe merkezindeki ve köylerindeki okullarımızda ise eğitim öğretime devam edilecektir.

Keşap ilçesine bağlı Köy okullarında eğitim öğretime 27 Şubat 2025 Perşembe günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Keşap ilçe merkezindeki ve köylerindeki okullarımızda ise eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün izinli sayılacaklardır.

Piraziz ilçesine bağlı Köy okullarında eğitim öğretime 27 Şubat 2025 Perşembe günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Piraziz ilçe merkezindeki okullarımızda ise eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün izinli sayılacaklardır.

Tirebolu ilçesine bağlı Köy okullarında eğitim öğretime 27 Şubat 2025 Perşembe günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Tirebolu ilçe merkezindeki okullarımızda ise eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün izinli sayılacaklardır.

Yağlıdere ilçesine bağlı Belde ve Köy okullarında eğitim öğretime, 27 Şubat 2025 Perşembe günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Yağlıdere ilçe merkezindeki okullarımızda ise eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün izinli sayılacaklardır.

Giresun HAVA DURUMU

27 ŞUBAT PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

VAN

Van'ın Çatak, Başkale ve Çaldıran ilçelerinde 27 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

RİZE

Rize'de 27 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

ARTVİN

Artvin'de 27 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

SİNOP

Sinop'ta 27 Şubat Perşembe günü bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

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