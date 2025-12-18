Genç avukatı hayattan koparan kaza kamerada! Bir ay önce mesleğe başlamış

Amasya'da avukat Erhan Şahiner'in (25) kullandığı otomobil, merkez Beşgöz kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin ok gibi saplandığı aydınlatma direği yerinden söküldü. İhbarla olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUŞMAYA GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler genç avukatın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Amasya Adliyesi'ne duruşmaya giderken canından olan avukatın cenazesi yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü.

YAKINLARININ FERYATLARI YÜREKLERİ YAKTI

Kazayı duyar duymaz gelen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve Amasya Barosu Başkanı Edip Hakan Subaşı da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

GÖREVE BİR YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ

Meslektaşlarının bir yıl önce göreve başladığını belirten Baro Başkanı Subaşı yaptığı açıklamada, "Mesleğinin başında hayat dolu bir meslektaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Duruşma için Amasya'ya gelirken gerçekleşen bir kaza. Sözün bittiği yerdeyiz" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Avukat Erhan Şahiner'in hayatını kaybettiği kaza bölgede yer alan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç avukatın kullandığı otomobilin süratle gelerek aydınlatma direğine çarptığı anlar yer aldı.