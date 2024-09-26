Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu'nun babası ve annesi kim? Hayyam Garipoğlu kimdir? Garipoğlu ailesi hakkındaki detaylar...

Cem Garipoğlu olayı, Türkiye'nin en çok gündeme gelen ve uzun süre tartışılan suç vakalarından biri olarak hafızalara kazınmıştır. Cem Garipoğlu, sevgilisi Münevver Karabulut'u vahşice öldürdüğü iddiasıyla yargılanmış ve bu olay toplumda derin bir infiale yol açmıştı. Birçok kişi, Garipoğlu ailesinin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu'nun babası ve annesi kim? Detaylar haberimizde...

GARİPOĞLU AİLESİ KİMDİR?

Hayyam Garipoğlu, 1954 yılında Adana'da doğmuştur. Cem Garipoğlu'nun amcasıdır. Türk iş insanı, televizyon kanalı (Smart Holiday TV) eski sahibi ve yazardır.

Hayyam Garipoğlu (Cem Garipoğlu'nun amcası)

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ

1991 doğumlu lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde vahşice öldürülmüştür. Türkiye'de büyük yankı uyandıran bu cinayetin sanığı Cem Garipoğlu, cinayetin ardından 197 gün firarda kaldıktan sonra teslim olmuştur. Soruşturma süreci, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından da yakından takip edilmiştir. Cem Garipoğlu'nun teslim olmasının ardından, amcası Hayyam Garipoğlu da "suçluyu kayırmak" suçundan tutuklanmıştır.

Mahkeme sürecinde, Cem Garipoğlu 24 yıl hapis cezasına çarptırılırken, annesi Makbule Garipoğlu ve amcası Hayyam Garipoğlu üçer yıl hapis cezası almıştır. Cem'in babası Nida Garipoğlu ise beraat etmiştir. Yargıtay, verilen cezaları onaylayarak kararları kesinleştirmiştir.

GARİPOĞLU AİLESİNDE KOLTUK DETAYI

Türkiye'yi derinden sarsan Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen, Garipoğlu ailesi zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla yeniden gündeme gelmeye devam ediyor. Birkaç yıl önce aile üyelerinin, Münevver Karabulut'un öldürüldüğü koltukta neşeli bir şekilde poz vermesi ve bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı. Olayın vahameti göz önünde bulundurulduğunda, bu tür paylaşımlar toplumda derin bir rahatsızlık yaratmaya devam ediyor.

Nida Garipoğlu (Cem Garipoğlu'nun babası)

Makbule Garipoğlu ve Nida Garipoğlu