Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay'da dağ ceylanı yaşam alanını izinsiz süren şahsa 699 bin 245 TL ceza verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da dağ ceylanı yaşam alanını izinsiz süren şahsa 699 bin 245 TL ceza verildi Haber Videosunu İzle
Hatay'da dağ ceylanı yaşam alanını izinsiz süren şahsa 699 bin 245 TL ceza verildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dağ ceylanlarının yaşam alanında şahsi kullanım amacıyla izinsiz toprak süren şahsa 699 bin 245 TL idari para cezası uygulandı. Cezayla nesli tehlike altındaki Hatay Dağ Ceylanlarının yaşam alanının korunması hedeflendi.

Hatay'da koruma altında olan dağ ceylanlarının yaşam alanında şahsi kullanım amacıyla toprağı süren şahsa 699 bin 245 TL para cezası uygulandı.

Kırıkhan ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında 2014 yılında kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi'nde 13 bin 300 hektarlık alanda doğada yaşayan canlılara ev sahipliği yapıyor. Bölgede "Gazella gazella" olarak bilinen dağ ceylanların avcılığa karşı korunması için kurulan yaban koruma sahasında ilk zamanlarda dağ ceylanların sayısı 80 iken en son alınan verilere göre rakamlar bin 500'ün üzerine çıkmış durumda. Bölgenin korunması ve dağ ceylanlarına zarar verilmemesi amacıyla sürdürülen denetimler; bölgenin şahsi kullanım amacıyla izinsiz olarak sürüldüğü anlaşıldı. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından toprağı sürdüğü tespit edilen şahıs hakkında ilgili mevzuat kapsamında 699 bin 245 TL idari işlem uygulandı.

Konuyla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; "Hatay Dağ Ceylanlarını Yaşam Alanlarıyla Birlikte Koruyoruz. Ülkemizin en değerli türlerinden biri olan Hatay Dağ Ceylanlarının yaşam alanlarında denetimlerimizi sürdürüyoruz. Ekiplerimizce gerçekleştirilen denetimlerde, şahsi kullanım amacıyla izinsiz toprak sürdüğü tespit edilen bir şahıs hakkında ilgili mevzuat kapsamında 699 bin 245 TL idari işlem uygulandı. Nesli tehlike altında bulunan ve yürüttüğümüz koruma çalışmaları sayesinde popülasyonu her yıl artan Hatay Dağ Ceylanlarını yaşam alanlarıyla birlikte korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 146 sitede yayınlandı.
7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama

7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama
Türkiye'de bir ilk! Muş'taki hasta İstanbul'da ameliyat edildi

Türkiye'de bir ilk! 1.400 kilometre uzaktan ameliyat edildi
Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar! 13 adrese polis baskını

Masaj salonu değil fuhuş yuvası! Polis baskını skandalı ortaya çıkardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü futbolcunun eşinden kan donduran sözler: Hırsızlık yaparsan ellerini keserler!

Yıldız futbolcunun eşinden kan donduran sözler: Ellerini keserler!
Ciddi ilişki için sosyal medyadan ilan verdi! Belgelerini tek tek paylaştı

Ciddi ilişki için sosyal medyadan ilan verdi! Belgelerini tek tek paylaştı
Muğla'da otobüs şoförü Naciye Daş, şiir kitabının gelirine birikimini ekleyip DMD hastası Mert'e 150 bin lira bağışladı

Otobüs şoförü şiirlerini sattı! 150 bin lirayı küçük Mert'e verdi
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti

Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
Çankırı Bayramören'de otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gece yarısı katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kompany hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı restorandan sedyeyle böyle çıkarıldı