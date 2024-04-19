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FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı

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Kayseri'de 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından firar eden eski emniyet müdürü Ş.Ü., saklandığı hücre evinde kendi yaptığı gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski emniyet müdürü Ş.Ü. (53), saklandığı hücre evinde gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kayseri'de 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından firar eden eski emniyet müdürü Ş.Ü.'nün kentte bir hücre evinde saklandığı belirlendi. Ş.Ü., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında, hücre evinde kendi yaptığı gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Ş.Ü.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon anından kareler;

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Hukuk

15 Temmuz Kayseri Güvenlik Hukuk Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

HALİS ER:

Kayseri hainlerin peşini bırakmaz, içlerindeki pislikleri kendi temizler.

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12
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Martin Sikertel:

Bu eşek heriflerin yüzünü neden mozaikliyorsunuz; Adamlar masum da haksızlığa uğramış gibi?

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